Se radicó ante el Congreso argentino proyecto de ley para derrogar el aborto legal

El Gobierno argentino busca derogar la ley del aborto aprobada por el Congreso argentino a finales de 2020. Diputados del partido ultraderechista encabezado por Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), presentaron este miércoles un proyecto de ley que clasifica el aborto como un delito y castiga con penas de cárcel a las mujeres que decidan interrumpir su gestación.

Con dicha propuesta no solo espera dar marcha atrás a la ley vigente, que permite que las mujeres aborten de forma legal y gratuita hasta la semana 14 de gestación, sino que también se espera que sea más restrictivo que el Código Penal que regía entre 1921 y 2020, porque no lo autoriza ni siquiera en casos de violación, en los que da la última palabra al juez. Los legisladores argumentan que decidieron eliminar la causal de no punibilidad en embarazos por violación “por entender que la misma ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica”.

La propuesta incluye el castigo con penas de hasta tres años de cárcel a “la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare”. Así mismo, contempla penas de 3 a 10 años para a aquellos profesionales que ayuden a una mujer a interrumpir su embarazo y a quienes provoquen el aborto de una mujer sin su consentimiento, en caso de fallecimiento de la madre podrían cumplir una condena de 15 años. Si hubiese consentimiento, las penas serían de 1 a 4 años.

El texto prevé que el único supuesto por el que interrumpir un embarazo no es punible es cuando tiene como fin evitar un peligro inminente para la vida de la madre, “siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios”.

El texto presentado en la Cámara de Diputados va encabezado por el lema que el Ejecutivo de Milei publicó recientemente en el Boletín Oficial: la declaración de 2024 como "año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad".

De acuerdo con el canal de televisión LN+, Milei no dio la orden de presentar el proyecto, por lo que parece haber sido una iniciativa de los legisladores.

La iniciativa parlamentaria presentada por LLA no es una sorpresa, puesto que Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, anteriormente se habían expresado con dureza en contra del aborto legal durante la campaña electoral y manifestaron anticipadamente su deseo de derogar la ley vigente.