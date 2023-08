¿Por qué lo hizo? Según al agencia EFE, lo hizo porque se sentía su rehén en una “jaula de cristal”.

Sancho fue detenido en la isla tailandesa de Koh Phangan acusado de asesinar y descuartizar al colombiano, cirujano plástico de profesión.

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, ha asegurado Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encuentra detenido.

También se conoció en medios internacionales y españoles que el Tribunal Provincial de Koh Samui aprobó este domingo una orden judicial en contra del español Daniel Sancho, quien será próximamente trasladado desde la localidad donde está arrestado hasta Koh Samui, donde pasará a disposición judicial.

El joven español está acusado de asesinato premeditado, ocultación y sustracción de partes del cuerpo para encubrir la muerte o la causa de esta.