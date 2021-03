Esto en medio de protestas de la gente, cansada ya de tener que entrar en una nueva cuarentena, pero también en un escenario donde la vacunación no avanza con la velocidad esperada y las unidades de cuidado intensivo (UCI) están llegando a su capacidad límite.

Chile, por su parte, reporta más casos de COVID-19 en la actualidad de los que registraba a finales de 2020 e incluso países que en el último año no habían resultado tan afectados como Venezuela, Paraguay y Uruguay, ahora están reportando cifras récord de contagios.

En Latinoamérica la situación, aunque no es tan crítica, ya comienza a ser preocupante. Mientras países como Brasil y Perú no han tenido respiro desde el mes de diciembre, en otros como Colombia y Argentina ya hay indicios de una ‘tercera ola’.

Brasil, en estado crítico

¿Qué pasa en Chile?

Chile es el país del continente donde más rápido han avanzado con la vacunación, pero esto no ha evitado que en las últimas semanas se reporten cifras de 7.000 y 8.000 casos diarios (el doble de lo registrado en diciembre), datos que no se veían en el país austral desde mediados de 2020.

Pero, ¿por qué el buen proceso de inmunización en Chile no se ha visto reflejado en las cifras de contagios? Al respecto, hay que advertir que si bien los casos positivos están disparados, las muertes se han mantenido estables con un promedio relativamente bajo de 20 a 30 fallecidos diarios (cinco veces menos que Colombia, Argentina o Perú).

Paraguay, Venezuela y Uruguay

En Paraguay, que durante todo 2020 no reportó más de 1.300 casos diarios, tuvo 2.605 el pasado 18 de marzo. Allí hay 24 ciudades declaradas “Zona Roja” por el incremento en los casos de COVID-19.

Indicios de tercer pico en Argentina y Colombia

En el caso de las Unidades de Cuidados Intensivos, en el momento Argentina no tiene alerta roja. A nivel nacional la ocupación se encuentra en un 54 %, una cifra positiva que genera una reacción oportuna para los casos más críticos de la COVID-19.

Perú: sin oxígeno

En enero Perú vivió su segunda ola, donde se volvieron a presentar entre 5.000 y 9.000 casos por día. Los especialistas consideran que el país enfrentará una tercera ola de contagio, pero que no están preparados.

Aunque en Perú la pandemia no supera el millón y medio de contagiados, la situación en su sistema hospitalario sí ha estado en crisis desde el pasado mes de diciembre, cuando en los centros médicos se agotó el oxígeno medicinal.

México respira un poco, pero sigue entre los más afectados

Esto, no obstante, con un costo enorme, pues casi 200.000 mexicanos han perdido la vida por el COVID-19. Esto implica que México reportó 1.534 muertes por cada millón de habitantes, la tasa de mortalidad más alta de todo el continente.

Todavía no se conoce si el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) decretará nuevas medidas para prevenir el contagio masivo durante Semana Santa. Por el momento, México continúa controlando un aforo no mayor al 30 % en lugares públicos y no hay restricciones en la movilidad.