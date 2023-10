$!Testimonio desgarrador: “Saqué a mis 8 sobrinos con estas manos”, víctima del terremoto de Afganistán

El distrito de Zindah Jan, en la provincia de Herat, fue el epicentro del terremoto de 6,3 de magnitud que el pasado sábado dejó 4.500 víctimas entre muertos y heridos. Hasta ahora los talibanes han identificado unos mil muertos, sin embargo aseguran que no son capaces de dar un número preciso de fallecidos.

Los habitantes de esta zona se dedican sobre todo a labores de ganadería y actividades agrícolas, a menudo insuficientes para llegar a final de mes, por lo que muchos jefes de familia y jóvenes se ven obligados a emigrar a la vecina Irán a trabajar y volver al poco tiempo con dinero suficiente para dar de comer a los suyos.

La zona se expone además a constantes desastres naturales, siendo cada vez más vulnerable a los efectos del cambio climático. Fuertes vientos estacionales azotaron Zindah Jan por 7 u 8 meses, destruyendo algunas de las viviendas, hechas de adobe y piedra, y obligando a familias a vivir en tiendas de campaña.

La llegada del invierno, cada vez más gélido, preocupa a los supervivientes del terremoto, sin un hogar en el que refugiarse cuando empiece la bajada de temperaturas en las próximas semanas.

“Recibí mantas, esta zona tiene vientos estacionales y clima frío”, indicó Nazeed, que ahora vive en una tienda de campaña ubicados en campamentos, al amparo de organizaciones humanitarias y los talibanes.

Sin embargo, “la tienda no funciona cuando hay viento, el viento la arrastra y las mantas no funcionan cuando hace frío”, ya que no son suficientes para abrigar, advirtió el hombre. “¿A dónde ir, cuando las casas están destruidas”, pregunta Nazeed a su tía.