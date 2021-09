$!Usuarios en Estados Unidos dudan que sus datos online estén seguros

La mayoría de los estadounidenses no cree que su información personal esté segura en internet y tampoco están satisfechos con los esfuerzos del Gobierno Federal para protegerla, según una encuesta difundida ayer.

El sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y MeriTalk muestra que el 64% de los estadounidenses dice que sus actividades en las redes sociales no son seguras. Casi la misma cantidad tiene las mismas dudas de seguridad acerca de la información en línea que revela su ubicación física y la mitad cree que sus conversaciones de texto privadas son inseguras.

No sólo están preocupados: quieren que se haga algo al respecto. Casi tres cuartas partes apoyan la creación de estándares nacionales sobre cómo las empresas pueden recopilar, procesar y compartir datos personales.

“Lo que me sorprende es que existe un gran apoyo para que el Gobierno haga más para proteger la privacidad de los datos”, dijo Jennifer Benz, subdirectora del Centro AP-NORC.

Pero después de años de esfuerzos estancados hacia la redacción de leyes más estrictas para proteger la privacidad de los datos, que podrían hacer responsables a las grandes empresas por todos los datos personales que recopilan y comparten, la encuesta también indica que los estadounidenses no confían mucho en que el Gobierno lo arregle.