Video| Una mujer fue embestida y arrastrada en el capot de un auto en medio de un temporal

A pesar de sus intentos, sus esfuerzos resultaron frustrados "Intenté hablarle, pero este hombre no me escuchó. Simplemente sonrió y pisó el acelerador", declaró en una conversación con el canal de noticias.

“Quise ayudarlo también a él, porque quería meterse en una calle donde había una boca de tormenta y todo estaba tapado. Se le iba a quedar el auto. No sé si fue por la lluvia, pero no me escuchó y arrancó”, aseguró la mujer que resultó ilesa, pese a la maniobra agresiva del conductor.

“Solo estábamos intentando ayudar, porque todo era un caos y no había nadie de Vialidad ni de Defensa Civil”, reiteró.

El hombre que perpetró el ataque iba al volante de un Volkswagen Suran blanco, acompañado por su esposa, según explicó. Después de caer del capó, la mujer fue auxiliada por un grupo de vecinos, quienes persiguieron y golpearon al agresor. Sin embargo, la víctima optó por no presentar denuncia.

Fuentes del caso indicaron que, a raíz de las imágenes trasmitidas por TN, la Unidad Funcional N°7 de Lanús decidió actuar de oficio.

El temporal, por su parte, causó estragos en diversas áreas de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno porteño informó que solo durante la mañana de ayer, cayeron casi 100 milímetros de agua, provocando inundaciones en las calles, la caída de árboles y retrasos en los vuelos, entre otras consecuencias.

En Valentín Alsina, un joven de 14 años fue ingresado en estado crítico al hospital después de sufrir una descarga eléctrica en la calle.