Un total de 15 elefantes asiáticos están migrando hacia el norte en la provincia meridional china de Yunnan y han atravesado varias poblaciones por el camino, por lo que las autoridades han puesto en marcha un dispositivo para minimizar los daños del contacto entre paquidermos y humanos.

La manada se encuentra migrando hacia el norte y ha atravesado varias provincias en su viaje. Lleva más de 500 kilómetros recorridos y, en uno de sus descansos, fue captada en una tierna estampa mientras dormía.

Según algunos expertos, probablemente el proceso de protección ambiental en la zona ha proporcionado un buen hábitat para los elefantes asiáticos, lo que les permite reproducirse más.

El equipo de seguimiento de la manada está tratando de guiar a los animales creando barreras y usando comida como cebo, como las cuatro toneladas de plátanos, piñas y maíz utilizadas para llevarlos hacia una zona de baja densidad poblacional, informó hoy el diario estatal Global Times.

El dispositivo consta de 228 vehículos, además de cuatro excavadoras y tres drones.

Varias imágenes publicadas por la televisión estatal muestran no solo el paso de los paquidermos por zonas habitadas, sino también puntos en los que decidieron alimentarse de la comida almacenada o sembrada por humanos.

“Estábamos durmiendo en el ático, y a eso de la una de la madrugada oímos ruidos. Me asomé a la ventana y vi dos elefantes adultos en el patio. Llamé al jefe del pueblo y me dijo que no me moviera ni hiciera ruido”, relata un aldeano, al tiempo que muestra los resultados del paso de los animales por su vivienda.