Las “chuzadas” de Pegasus

La empresa israelí NSO y su programa Pegasus, cuestionados desde 2016, están en el ojo del huracán tras conocerse el escándalo mundial de espionaje masivo, revelado por The New York Times, The Washington Post, The Guardian y Le Monde. Esta investigación basada en una lista de 50.000 números telefónicos de personas de interés para clientes de NSO, revela que Pegasus se utilizó en unos 50 países para “chuzar” periodistas críticos, defensores de derechos humanos y políticos como los presidentes Macron y López Obrador.

Este espionaje ilegal, utiliza un sofisticado sistema que aprovecha las vulnerabilidades de los smartphones y de aplicaciones como WhatsApp, para una vez introducido en el teléfono, extraer o modificar la información del usuario: correos, mensajes y fotografías, etc. Al tiempo que controla las cámaras y los micrófonos de tales dispositivos móviles. La falta de transparencia de los gobiernos y de empresas como NSO, dan cuenta de la magnitud de esta ciberamenaza a los derechos humanos y muestra hasta qué punto, el mundo parece caminar hacia una época de autoritarismo digital.

De allí la enérgica condena a estas mega-chuzadas por parte de Amnistía Internacional; de la presidenta de la Comisión Europea y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para quien sería urgente reglamentar la comercialización de estas tecnologías que son cada vez más accesibles y se utilizan para intimidar y silenciar opositores. Sería conveniente, como propone Amnistía Internacional, suspender la venta de estos medios de vigilancia hasta tanto se cuente con una regulación que proteja efectivamente los derechos humanos y negar su acceso a gobiernos que pudieran utilizarlos con fines indebidos.

Considerando los estrechos vínculos de seguridad entre Colombia e Israel y el autoritarismo que corre por las venas del gobierno Duque; al tiempo que sus antecedentes en materia de “perfilamientos” y “chuzadas”, no sería extraño encontrar que Colombia también figura en el mapa de este nuevo escándalo internacional. Ojalá no sea así, pero como dice el dicho: Piensa mal y acertarás.