Finalmente fue radicada esta semana la reforma laboral en el Congreso, con apenas algunos cambios cosméticos.

El Ministerio de Trabajo, que reconoce que esta reforma no generará empleo, argumenta que el objetivo es “dignificar el trabajo, mejorar los ingresos y ampliar la democracia en las relaciones laborales”.

Creo que nadie podría estar en desacuerdo con que el trabajo debe ser digno y bien remunerado. También se entendería que en un Estado con pleno empleo la prioridad no fuera la generación del mismo, sino aumentar los beneficios de la fuerza laboral. Pero en un país en el que tenemos una tasa de desempleo de dos dígitos y un nivel de informalidad laboral del 58,2 %, es incompresible que una reforma laboral no tenga como objetivo principal la generación de empleo y la formalización.

Esta reforma hace todo lo contrario, pues limita los derechos y libertades de las empresas, y no necesariamente en beneficio de los trabajadores, sino más bien a favor de una pequeñísima dirigencia sindical. Me explico: del total de la masa laboral (24 millones de personas), solo el 4,7 % (cerca de 1 millón) está sindicalizada en Colombia, según la OIT. Pero en ese 4,7 % se cuentan sindicatos de base (los que se crean al interior de una empresa) y los de industria (los sindicatos ‘cúpula’ que representan sectores completos). Se calcula que estos últimos podrían ser la mitad del total de sindicalizados (es decir, escasamente el 3 %). Pues resulta que es a las directivas de los sindicatos de ese ínfimo porcentaje a quienes esta reforma le entrega todo el poder de negociación y las rentas de las cuotas que, de manera obligada, deberán pagar los trabajadores, estén sindicalizados o no.

Es hora de que los trabajadores formales, que verán en peligro la sostenibilidad de sus empleos, la autonomía de negociación con sus empleadores y la libertad de pagar o no cuota al sindicato que deseen, despierten, se involucren en la discusión de la reforma y exijan a los partidos hacer el debido control político. En el mismo sentido debe movilizarse la inmensa masa de trabajadores informales, que verán dramáticamente reducida la posibilidad de conseguir algún día trabajo formal, con acceso a salud de calidad, pensión, riesgos profesionales, recreación y subsidios