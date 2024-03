Se agudiza controversia por el aval del liberalismo en Santander

Las reacciones por la decisión de la colectividad roja de entregarle el aval para la Gobernación de Santander a Didier Tavera, continúan.

Horacio Serpa, senador de la República y copresidente del Partido Liberal. (Foto: Archivo /VANGUARDIA LIBERAL)

Luego de que se hiciera oficial la entrega del aval del Partido Liberal a Didier Tavera Amado para que compita con el respaldo de esa colectividad por el primer cargo del departamento en las elecciones del próximo 25 de octubre, se desató una ola de reacciones en diferentes sectores de opinión en la región.

El editorial publicado por esta casa periodística el 5 de julio que cuestionó la decisión del senador Horacio Serpa de otorgarle el aval a Tavera, quien hace ocho años fue su contendor y a quien descalificó en ese entonces por los apoyos que lo rodeaban (entre esos el del exsenador condenado por parapolítica, Luis Alberto Gil, y el del exgobernador de Santander Hugo Aguilar) se sumó a la renuncia de la senadora liberal Viviane Morales a la codirección de esa colectividad por la entrega de avales “basados en cálculos electorales”, y a las manifestaciones que en contra de esa decisión han sentado decenas de santandereanos a través de redes sociales.

Y es que aunque con la reforma política de 2011 la legislación electoral se hizo más estricta en términos de avales cuestionados y se estableció que los directores de los Partidos tendrían responsabilidad por darles respaldo a personas que salieran del cargo, y que de hecho la colectividad podría responder hasta con la pérdida de la personería jurídica si el candidato al que apoyaron termina involucrado en ciertos delitos, en la práctica el derrotero que estaría imperando sería el de la “mecánica electoral”.

“El mal está y está presente en todos los partidos. La entrega de avales se está fijando con cálculos que obedecen a la mecánica electoral y a los votos que pueda captar cada candidato; se están pasando por alto cánones como de la ética pública y la construcción de partidos respetables. Solamente se está pensando en función de la maquinaria y el dinero”, aseguró Gerardo Martínez, politólogo.

Precisamente, sobre Didier Tavera pesa una investigación que está adelantando la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de concierto para delinquir y homicidio en grado de determinador. Por estos hechos el ahora candidato liberal fue capturado mientras votaba en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el año pasado.

Aunque Tavera fue dejado en libertad pocos días después, salió de la vida pública por cerca de un año y reapareció cuando le fue otorgado el aval. Hasta el momento, no ha querido dar detalles de la investigación que se adelanta en su contra y se ha limitado a decir que confía en “la justicia colombiana”.

“En la entrega de avales hay un interés de caudal electoral evidente. Lo que está pasando con los avales no solo en Santander sino en todo el país muestra que los mecanismos legales son muy laxos y que sus vacíos permiten una feria de avales”, indicó Julio Acelas, analista político.

Alejandro Galvis renuncia al partido liberal

La decisión del Partido Liberal de entregarle el aval a Didier Tavera generó fuertes reacciones en varios sectores en Santander, que no solo descalificaron la determinación de la colectividad, sino que pusieron en entredicho los cánones bajo los que se están apadrinando candidatos y provocaron renuncias.



“Definitivamente a Horacio Serpa le entró la demencia senil, vive en la etapa de lo absurdo, ni que no existieran otros santandereanos liberales, líderes, decentes y de trayectoria regional”, aseguró Alejandro Galvis Ramírez, presidente corporativo de Vanguardia Liberal y miembro del partido liberal durante décadas.



Y agregó: “Darle el aval a tráfugas de la política con pasado familiar y patrimonio malhabido, de vínculos con el narcotráfico y otros delitos, y con cuestionamiento judicial personal, no tiene nombre”,



De hecho, Galvis Ramírez hizo pública su dimisión a la militancia en las toldas rojas: “Yo renuncio al Partido Liberal por no compartir que muchos de sus dirigentes sean sinvergüenzas”.



Aunque la senadora Viviane Morales no se ha pronunciado directamente sobre los avales que concretamente motivaron su renuncia como codirectora del Partido Liberal, le reiteró a Vanguardia Liberal que “hay un grupo de nombres con los cuales no estuve de acuerdo porque su designación obedeció a criterios como cacicazgos políticos y acuerdos electorales, algo que no es presentable ante los colombianos”.



Y agregó: “Sobre nombres no me voy a referir, la ciudadanía sabe cuáles son y los medios han dado a conocer todos los cuestionamientos”.

Serpa RESPONDE: ‘La comunidad santandereana conoce la rectitud del doctor Tavera’

En una misiva dirigida a esta casa periodística, el máximo dirigente del Partido Liberal en el país, Horacio Serpa, respondió el editorial publicado el pasado 5 de julio.



“Ustedes no tienen razón en el glosado editorial. Fueron ofensivos y desconsiderados sin tomarse la molestia de saber los antecedentes y los motivos de la decisión que cuestionan; sin antes averiguar cómo y por qué se tomó”, señala un aparte de la carta.



El también Senador de la República además aseguró que desde su colectividad se revisaron los antecedentes judiciales del candidato.



“El Partido Liberal tuvo el buen cuidado de averiguar al respecto, como lo hace con todas las candidaturas, y salvo conocer las malévolas intenciones de los enemigos de Tavera por querer aprovechar a la Justicia para difundir infamias y ejecutar revanchismos politiqueros, tenemos fidedignas certificaciones de que ni la Fiscalía ni los Jueces lo requieren para adelantar en su contra acciones procesales o para imponerle requerimientos judiciales”, aclara.



En la comunicación, Serpa además se refiere al hecho de que la designación del ahora candidato a la Gobernación de Santander obedeció a que existió consenso en la colectividad.



“Vanguardia cree que señalé “a dedo” al doctor Tavera como candidato a la Gobernación. Les cuento que en Santander fue escogido por dirigentes y militantes del Partido con una solidaridad muy alta, como nunca antes ocurrió”, precisó.



Serpa además hizo referencia a la contienda pasada y juró que Tavera será un “magnífico ganador”.



“La comunidad santandereana sí conoce la rectitud con que el doctor Tavera ha atendido sus responsabilidades empresariales. Lo vio cumplir con transparencia y eficacia las funciones oficiales... y es testigo de la forma exitosa y pulcra como desempeñó las tareas... en el Congreso. Personalmente doy fe del comportamiento serio, cordial y constructivo que tuvo cuando de manera democrática emulamos por la Gobernación... Fue buen perdedor ayer y ahora será un magnífico ganador. ¡Lo juro!”, señaló.

COMENTARIOS EN FACEBOOK

Héctor Hernández: Ya lo he manifestado, como auténtico liberal... me duele el que una persona con cuestionamientos que no ha podido aclarar sea el candidato de partido.

Germán Mecon: El pueblo colombiano y más el santandereano no tiene memoria, es una vergüenza ver como los dinosaurios todavía dirigen el pueblo.

Julio Cesar Villa: Esta es una radiografía para que el pueblo se de cuenta que por estos dinosaurios no deben dar un voto... se puede concluir que le esta dando un entierro de tercera al Partido Liberal.

Álvaro Quintero: Cada día que pasa me indigna más que Serpa se adueñe del Partido Liberal y nos quiera imponer un candidato camaleón.

Pedro Acelas: Siempre he dicho que Horario no tiene sangre en la cara y menos roja. Ha sido un político sin escrúpulos, sin moral ni ética, se pega donde mejor le convenga.

Luis Calderón: Hace algunos años Serpa cuestionó a Tavera, su contendor, diciendo que no servía para Gobernador... ahora que el señor Didier se vio salpicado en escándalos... Serpa lo apoya.

COMENTARIOS EN TWITTER

Dayro Reyes Acosta: @djreyesa Ya no existen partidos políticos, se acabaron las ideas. Solo existen mafias electoreras y contratistas.

Jorge Ortiz Prada: @jorgeor85454163 @HoracioSerpa, culebrero criollo, pareciera el amo de la voracidad. Insaciable, traicionero, maquiavélico.

José Ricardo Puyana: @jpuyana Editorial interpreta lo que muchos santandereanos liberales sentimos con aval otorgado a Didier Tavera.

Alvaro Castilla R: @ACastillaR La explicación es sencilla dejó caer su máscara. Serpa y su golpe demoledor al Partido Liberal.

Jorge Alberto Gonzalez: @Jogoz51 Partido liberal en Santander....mmmm no, eso lo acabaron; creo!!!

Pedrotebas: @pedrotebas Se equivoca Dr @HoracioSerpa nominando a Didier, moralmente sin presentación!