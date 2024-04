Las condiciones del presidente Gustavo Petro para salvar a Metrolínea

El presidente de la República, Gustavo Petro, puso una serie de condiciones para apoyar financieramente al municipio de Bucaramanga en la recuperación de Metrolínea. De esta manera se abrió una nueva posibilidad de salvar lo que queda del Sitm.

Foto: Diseño Vanguardia

Aunque la reunión del pasado jueves entre 25 alcaldes de ciudades capitales y el presidente de la República, Gustavo Petro, se extendió por más de cinco horas, varios temas que tienen que ver con Bucaramanga, especialmente el Sitm, Sistema Integrado de Transporte Masivo - Metrolínea, tuvo especial atención durante el encuentro de los mandatarios locales y el jefe de Estado.

¿El motivo? Metrolínea se volvió el ejemplo recurrente de todo lo que está mal en los sistemas de transporte masivos del país: deudas cercanas al billón de pesos, sin oferta de flota de buses (menos de 30 actualmente), estaciones vandalizadas, tercerización en el cobro tarifario y caída en el flujo de pasajeros; todo esto configura una tormenta perfecta en la crisis administrativa y financiera del ente gestor en Bucaramanga.

“Durante el encuentro el presidente Petro mostró su disposición de apoyar a la ciudad en la crisis actual de Metrolínea. Le manifesté la urgencia de soluciones definitivas en movilidad a los colombianos que viven en Bucaramanga y se mueven en transporte público. Esperamos que este apoyo se vea materializado lo más pronto posible”, dijo el alcalde Jaime Beltrán en sus redes en la noche del jueves, al término de la cumbre con el primer mandatario.

Este punto de la agenda culminó con acuerdos de voluntad política de dar una solución a los problemas del sistema, tanto así que el próximo mes de mayo Bucaramanga será sede de la primera parada de una gira que hará el Gobierno Nacional con el fin de hacer un diagnóstico de la crisis de todos los sistemas de transporte en el país.

Con freno de mano

Sin embargo, no todo fue ‘color de rosa’ en la reunión con el Presidente en la que se habló de Metrolínea . Vanguardia conoció que antes de asegurar una inversión para salvar el Sitm, el presidente Petro puso sobre la mesa una serie de condicionamientos para aprobar un eventual giro de dineros de la Nación.

Aunque desde septiembre del año pasado la administración del exalcalde Juan Carlos Cárdenas ordenó la liquidación de Metrolínea, debido a su crisis financiera y operativa, este paso tendrá que esperar, pues ahora con la intervención del gobierno central será el propio mandatario nacional quien de ese aval.

Metrolínea No Mueve sus buses.

Según pudo conocer esta redacción, el presidente Petro le exigió al alcalde Beltrán frenar la liquidación de Metrolínea como uno de los requisitos innegociables para que el Gobierno Nacional participe con recursos en la estrategia para salvar el sistema.

“El presidente Petro fue claro en señalar que él no va a financiar un sistema que vaya a ser liquidado, por eso, su condición para invertir en Metrolínea es que se descarte cualquier posibilidad de liquidación del sistema”, explicó el alcalde Beltrán en diálogo con Vanguardia.

Cables vuelos en el Norte

Además, el jefe de Estado le pidió a la Alcaldía de Bucaramanga integrar dentro de la reestructuración del Sitm la construcción de cable vuelos que unan a la ciudad con las comunas del Norte y con Morrorrico, al nororiente de la ciudad.

Por lo expresado por el Presidente, se hace necesaria la construcción de cable vuelos como mecanismos para la verdadera integración de Metrolínea y así tener una mayor cobertura, especialmente con las comunidades más vulnerables de la capital de Santander.

Esta sería la primera reunión entre alcaldes de ciudades capitales y el presidente Gustavo Petro.

El mandatario además estableció como otra de sus condiciones para que la Nación gire el dinero necesario para solventar a Metrolínea, las tarifas diferenciales o subsidiadas para ciertos sectores de la ciudad, como madres cabeza de familia, estudiantes o personas en situación de vulnerabilidad.

Esta es una estrategia que Petro precisamente implementó en su administración como alcalde de Bogotá con el sistema Transmilenio. Sin embargo, hay que recordar que por esa decisión Petro fue investigado y hallado responsable fiscal por detrimento patrimonial en el Sitm.

Contrarreloj

A pesar de que Bucaramanga será el punto de partida de las mesas técnicas para la reestructuración de los sistemas integrados de transporte masivo del país, el tiempo corre en contra de Metrolínea, y la comunidad del área metropolitana, sin más opciones, sigue migrando hacia el transporte informal y el ‘mototaxi’.

Y es que desde hace varios años Metrolínea se viene quedando cada vez con menos buses, la mayoría de sus estaciones están vandalizadas, inservibles o a medio funcionar, en una especie de agonía del ente gestor que a diario aumenta sus millonarias deudas.

Ante esta situación los concejales, tanto de oposición como oficialistas, habían exhortado al gobierno Beltrán a presentar lo más pronto posible el proyecto de liquidación de Metrolínea.

“El concepto que nos presenta el gerente de Metrolínea es muy claro: el Concejo deberá decidir sobre la liquidación, pero el concepto que nos presentaba el entonces concejal Beltrán en campaña era que había que liquidar. El alcalde tiene mayorías en el Concejo, si el alcalde quiere liquidar, liquida, así de simple. Pero ahora se quiere lavar la cara con los concejales”, señala el concejal Carlos Parra.

En el abandono absoluta se encuentra la mayoría del parque automotor de Metrolínea.

Hay que recordar que el exalcalde Juan Carlos Cárdenas había presentado dos proyectos de Acuerdo para liquidar el Sitm, sin embargo, las dos iniciativas fueron archivadas por falta de voluntad política del anterior Concejo.

“El Concejo no liquida, el Concejo autoriza al alcalde para hacer la liquidación de Metrolínea, en tal sentido, queremos saber si la administración quiere revivir los proyectos 049 y 050 del 2023, para liquidar el ente gestor, o qué piensan hacer con Metrolínea”, cuestiona el concejal Javier Ayala.

Vanguardia confirmó que la actual administración aún no tiene listo ningún proyecto para liquidar Metrolínea.

“Aún no tenemos el documento de liquidación. Estamos implementando una serie de medidas de choque para mantener y mejorar el servicio de Metrolínea, pero sin la ayuda del Gobierno Nacional es imposible sacar adelante el sistema. Todo lo que propone el presidente de cable vuelos y tarifas preferenciales, incluso la no liquidación suena muy bonito, pero, ¿dónde está el dinero?, aún no hay una propuesta financiera para construir esas obras, para recuperar los buses y las estaciones, para volver este un sistema funcional y sostenible”, concluye el alcalde Jaime Beltrán.

A pesar de este panorama, Beltrán se comprometió a tomar medidas antes del mes de julio. “Lo que sí puedo garantizar es que, en este primer semestre, pase lo que pase con el Gobierno Nacional implementaremos nuevas medidas para dar solución al problema del transporte público en Bucaramanga, medidas que ya hemos venido evaluado”, dijo.

Liquidación del ente gestor

A pesar de las condiciones del presidente Gustavo Petro, el alcalde Jaime Andrés Beltrán anunció que su administración llevará a cabo la liquidación de Metrolínea como ente gestor. Es decir, la empresa cambiaría de nombre, composición accionaria, y hasta de estatutos, pero su función como entidad coordinadora para la operación del sistema de transporte masivo de Bucaramanga terminaría.

Esta es una medida en la que avanza la administación como parte del saneamiento de la empresa.

“Lo que sí vamos a liquidar es el ente gestor, esa figura que tantos problemas jurídicos y financieros le ha traído al Sitm mismo como al Municipio debe replantearse lo más pronto posible, porque las finanzas de la Alcaldía de Bucaramanga ya no aguantan más para estar sosteniendo a Metrolínea”, advierte el mandatario local.