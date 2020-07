$!Audio: Exdiputado Iván Aguilar, nuevamente salpicado por la ‘Ñeñepolítica’

“No recuerdo muy bien el momento porque eso fue hace dos años, pero creo que yo llamé al ‘Ñeñe’ por solicitud de Sandra Aguilar, a quien me encontré en una feria y ella me dijo que quería saludar al ‘Ñeñe’ con quien compartía muy buena amistad”, indicó Aguilar.

Aguilar respondió: “Marica, no supe, porque yo me fui después de la cabalgata, yo quedé para Charalá”.

Sin embargo, Iván Aguilar negó tener algún vínculo familiar o de amistad con Sandra Isabel Aguilar.

“Yo la vi a ella, (Sandra Aguilar), cuando la hija de ella trabajó en la campaña de Didier Tavera a la Gobernación, sin embargo, no tuve más relación con ella. Uno la veía por ahí en algunos eventos, pero jamás hizo parte de las directivas o de la campaña de Iván Duque en Santander”, agregó el exdiputado.

“No hubo ninguna solicitud de cuentas”

Así mismo, Iván Aguilar aseguró que en dicha conversación con el ‘Ñeñe’ Hernández, el narcotraficante no le solicitó ningún tipo de cuentas.

“Él en ningún momento me pidió cuentas, lo que él me dice es: “¿cómo fue la serie en Piedecuesta?... ¿Cómo le fue a ‘Toto’? Alexander el ‘Toto’ Ariza es un reconocido ganadero del país con quien tengo una amistad muy cercana y por medio del ‘Toto’ fue que conocí al ‘Ñeñe’ porque ellos eran muy cercanos. En ese audio él, el ‘Ñeñe’ no me está pidiendo cuentas, está es preguntando por el resultado de la feria ganadera que se realizó en el marco de la feria de Piedecuesta y en especial, cómo le fue al ‘Toto’”, indicó Iván Aguilar.

Alexander el ‘Toto’ Ariza, es la cuarta persona que aparece en la fotografía del Club de Comercio de Bucaramanga junto al ‘Ñeñe’ Hernández, el senador Álvaro Uribe Vélez y el exdiputado Iván Aguilar.

El expresidente departamental del Centro Democrático además insistió que para la época de las grabaciones y las fotografías con José el ‘Ñeñe’ Hernández no había ninguna investigación ni señalamiento contra el extinto narcotraficante.

Pidió versión libre

Por su parte, la Fundación Defensa del Inocente a través de un comunicado de prensa informó que a partir de la fecha representará la defensa jurídica de Sandra Isabel Aguilar dentro del proceso de la ‘Ñeñepolítica’.

Según la Fundación, a pesar de que su apoderada no ha sido requerida por la Fiscalía, Sandra Aguilar pedirá ser escuchada por el ente acusador en versión libre.

“Sandra Aguilar no ha sido requerida por la Fiscalía General de la Nación o cualquier otra autoridad, pero solicitaremos de forma inmediata al señor Fiscal General de la Nación que oiga su testimonio por tanto debe evitarse que se siga tergiversando el contenido y el alcance de una supuesta grabación obtenida por medios ilegítimos”, dicta el comunicado.