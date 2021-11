César Gaviria se molestó con el sí de Alejandro Gaviria al cónclave de centro

En efecto, el expresidente César Gaviria -líder del Partido Liberal- le notificó al exrector de Los Andes su molestia por aceptar estar en esta cita y, pese a los múltiples llamados, negarse a admitir en público que el oficialismo de la colectividad roja respalda su aspiración presidencial y hasta le ha recogido firmas.

Tal es el agrietamiento que generó la decisión de Gaviria, el exrector, que el otro Gaviria, el expresidente, le dejó entrever que hasta podría darse el escenario en el que no se le entreguen las firmas que se le han recogido hasta el momento.

De hecho, en un diálogo que tuvieron, de acuerdo con información extraoficial, el exmandatario le habría insistido en repetidas ocasiones que no asistiera al cónclave de centro porque, entre otras cosas, allí estarán Sergio Fajardo y Juan Fernando Cristo, dos duros críticos del jefe liberal.

Lo que desató esta crisis entre los Gavirias es que el exrector aceptó el llamado de Fajardo, Cristo, Juan Manuel Galán, Íngrid Betancourt y, entre otros, Humberto de la Calle a hacer un cónclave, posiblemente el 26 y 27 de noviembre próximos, para buscar la hasta ahora tan esquiva unidad del centro.

Al parecer hubo un encontronazo previo. En efecto, en medio de una conversación entre Alejandro Gaviria y Simón Gaviria, hijo del exmandatario, este último le reclamó al primero por no querer reunirse con congresistas liberales y hasta le advirtió que al poder no se llega sin alianzas. El exrector, molesto, le contestó en ese momento que no aceptará imposiciones.

Y aunque aún no es definitiva, este contexto puede marcar un punto de inflexión para la ruptura entre Alejandro Gaviria y la oficialidad liberal. No obstante, aún hay um sector del partido de César Gaviria que cree que sí podría haber alianza.