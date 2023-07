Debate de moción de censura a la secretaria de Cultura, Mery Luz Hernández tras denuncias de estafa a artistas

Una semana después de las denuncias de varios artistas del departamento quiénes advirtieron haber sido estafados por parte de la administración Aguilar a través de un programa de fomento, la plenaria de la Asamblea de Santander aprobó la realización de un debate de moción de censura contra secretaria de Cultura, Mery Luz Hernández.

Con doce votos a favor, la Asamblea citó a la jefe de la cartera de cultura de Santander para que responda por las denuncias hechas por los artistas del departamento. Posteriormente, la plenaria votará para definir si aplica o no la moción de censura, (declarar insubsistente), a la controvertida funcionaria, una de las personas de confianza del exsenador, Richard Aguilar, hermano del gobernador Mauricio Aguilar.

Tan solo cuatro de los 16 diputados: Mauricio Mejía, de Cambio Radical; René Garzón, del partido Liberal; Noé Alexander Medina del Centro Democrático y Arley Valero, del partido Conservador, votaron en contra de la proposición de citar a Mery luz Hernández a debate de moción de censura.

El próximo lunes 17 de julio se estaría realizando el debate de moción de censura en contra de la Secretaria de Cultura.

Aguarda investigación

En entrevista con Vanguardia Hoy La secretaria de Cultura departamental, Mery Luz Hernández informó que la Procuraduría General le notificó sobre la apertura de una investigación disciplinaria sobre las presuntas irregularidades en el millonario contrato de fomento de artistas de Santander en diciembre del 2022.

“Nosotros estamos esperando que los entes de control que son los que tienen esta obligación, tiene la competencia para requerirnos a nosotros y así nosotros llegar allí para mostrar los soportes de todo lo que se está diciendo, dar las respuestas correspondientes y poder aclarar esta situación porque la desconocíamos completamente y estamos esperando las solicitudes de los diferentes entes de control para poder hacer la respectivas defensa y dar las respuestas correspondientes”, acotó la funcionaria.

Las denuncias

En septiembre del 2022, la Secretaría de Cultura departamental junto con la Fundación Emprendimiento Juvenil Social suscribieron el convenio de asociación 4294793 del 28 de septiembre del 2022, entre para apoyar la estrategia memorias históricas de tradición para el departamento, por valor de $2.859 millones. Contrato que tenía que ser ejecutado en tan solo 20 días.

Aunque el convenio se ejecutó, liquidó y canceló en su totalidad en diciembre del año pasado por parte de la administración de Aguilar Hurtado, el diputado de la oposición y precandidato a la Gobernación, Ferley Sierra denunció presuntas irregularidades en la facturación presentada por la Fundación encargada de la ejecución el convenio, inconsistencias que habrían suscitado sobrecostos de hasta el 4.000 por ciento del valor real pagado a varios de los artistas que trabajaron en el polémico contrato.

“Este es el mayor escándalo de corrupción de la administración de Mauricio Aguilar, con firmas adulteradas cobraron facturas por $3 y hasta $4 millones por artista, mientras que a cada artista le pagaron $100 mil pesos. Es un sobrecosto de hasta 4.000 por ciento. El modus operandi era el mismo, buscaban a artistas o artesanos de escasos recursos en las diferentes provincias del departamento y le entregaban $100 mil pesos como incentivo por participar en un evento, por la entrega de ese incentivo les hacían firmar una factura en blanco que posteriormente era llenada por el contratista de la Gobernación encargado de la ejecución del contrato”, advirtió Ferley Sierra.

Es así como Bernarda Ortiz, artesana del municipio de Barichara, denunció haber sido estafada por la administración departamental en un encuentro de artesanos en diciembre del año pasado.

“El 15 de diciembre del 2022 me invitó la Gobernación para llevar unas cositas de aporte para un evento en Barichara, fui y me dieron $100 mil pesos que no me alcanzó ni para el pasaje ni para nada. Ahora estoy recibiendo mensajes en mi celular que supuestamente nos habían pagado $4 millones por esa participación. No nos estafen de esa manera, porque nosotros sí trabajamos con las manos”,

Según el archivo contractual del proceso, a Bernarda Ortiz la administración Aguilar supuestamente le pagó $4 millones como incentivo por su participación en Barichara.

Caso similar sucedió con Ruth Rincón, una artesana del municipio de Capitanejo quien también denunció haber sido víctima de la estafa y suplantación de su identidad por parte del contratista que ejecutó el controvertido convenio.

“Hace un tiempo hubo una actividad en el parque de Capitanejo en el cual presenté mis artesanías. Me dieron de incentivo $100 mil pesos, me hicieron firmar una factura en blanco y al preguntar qué por qué no se colocaba el valor de la factura, ellos me dieron que allá terminaban de llenar y ahora aparece una factura donde dice que yo recibí un incentivo de $4 millones, cuando en verdad sólo me dieron $100 mil pesos. Las dos veces que participé, sólo me dieron $100 mil igual que a otros familiares que también participaron”, denunció Rincón.

Del mismo modo, en el archivo del proceso contractual se registra que Ruth Rincón recibió $4 millones como incentivo por parte de la Gobernación de Santander.

Como estos casos, decenas de artistas en las diferentes provincias donde se realizó el evento de fomento artístico y cultural, denunciaron haber sido víctimas de estafa y suplantación de sus firmas para legalizar millonarias facturas del controvertido convenio.

Ahora los artesanos afectados por esta irregular situación temen que tengan que pagar impuestos ante la Dian por el dinero que supuestamente recibieron de incentivos pero que jamás les fue pagado.