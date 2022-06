Álvaro Uribe aceptó reunirse con Gustavo Petro

A través de sus redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, informó que “agradezco la invitación del Presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria”.

Es de recordar que el pasado jueves, Petro hizo un llamado para reunirse con Uribe y lo invitó a conformar el llamado acuerdo nacional.

Petro habpia dicho que “la tarea fundamental hoy es el gran acuerdo nacional. Simbólicamente, he invitado a Rodolfo Hernández, mi contrincante, y a Álvaro Uribe Vélez, a quien me he opuesto durante todo este siglo, para que hablemos de temas de país”.

Aunque no se conoce la fecha del encuentro, hay expectativa por la reunión entre los políticos.