$!La mujer de este video no es hija de Francia Márquez sino una ‘tiktoker’ que sube contenido satírico

En el video, que fue originalmente publicado en Tiktok, Cabezas dice “hay algo que de mi mamá a mi no me gusta, y se los voy a contar con toda franqueza, la primera: que esté hablando de nuestra raza y que el racismo por hacerse la víctima, por llegar a muchas más personas; la segunda es que hable de humildad y de toda la pobreza que hemos vivido en nuestra vida”.

La influencer además, subió otro video el 25 de mayo con fotografías de Márquez -aunque realmente dos de ellas no son de la candidata- aclarando “cuando solo te dejas llevar por lo que ves y no te detienes a leer, ella no es mi madre, es la madre de la patria que esperamos todos los colombianos pero llegando con inteligencia no con su etnia ni de donde viene” (sic).

En Colombiacheck calificamos como falsas las publicaciones de redes sociales en las que se dice que es un video de la hija de la candidata. En efecto, Francia Márquez Mina no tiene hijas y la broma de la influencer ha sido aprovechada para atacar a la candidata a la vicepresidencia.