'Es una administración que se dedicó a los negocios': Beltrán alerta 50 presuntos hechos de corrupción en la Alcaldía de Cárdenas

"Son alertas que no podemos evadir. Dejamos más de 222 que consideramos no eran necesarias traerlas a este documento, pero de las cuales 50 tienen índices o altos hechos de corrupción. Son 50 denuncias que serán instauradas y serán los jueces los que establezcan cual es el camino a seguir", afirmó Jaime Andrés Beltrán ante los medios de comunicación.

"En este empalme tenemos que dejar claro que encontramos 50 presuntos hechos de corrupción que tienen que ser trabajados de manera puntual por parte de las autoridades. Encuentro una Alcaldía totalmente desarticulada. Eso es un desorden. No hay dolientes en los procesos. La misma administración no coincide con la gestión. No hay eficacia", afirmó el Alcalde electo.

Las preocupaciones de Beltrán

En medio de la rueda de prensa, Jaime Andrés Beltrán también señaló cuáles son las preocupaciones que tiene sobre la administración del mandatario saliente, Juan Carlos Cárdenas.

Según dijo, hay una ejecución presupuestal inferior al 50 %. "Voy a decirlo de manera puntual. Es una administración que se dedicó a los negocios y no a los proyectos de ciudad. Los dos últimos años se dedicó a pensar en qué podía llevarse y no en qué podía construir.

El exconcejal afirmó que en total fueron 359 alertas las que se pudieron detectar en el proceso de empalme, pero la mayoría fueron depuradas y solo dejaron las 50 que, a su consideración, son las más preocupantes.