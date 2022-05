“Es una patraña para entregarle la Alcaldía al uribismo”: Dau sobre suspensión

Este martes, 31 de mayo, el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, volvió a referirse a la solicitud de su suspensión por parte de la Controlaría Distrital tras una indagación por la ejecución del contrato S.A. BUS – DADIS-UAC-047-2021, celebrado para la compra de pruebas rápidas de COVID-19 en el 2020.

En medio de un plantón que sus simpatizantes y seguidores realizaban en la Plaza de la Aduana, el burgomaestre sostuvo que a él lo eligieron los cartageneros no para convertir la ciudad en Dubái, sino para acabar la corrupción, porque esta trae pobreza.

“Cuando se roban el presupuesto, el presupuesto de la salud, de la educación eso trae pobreza. Colombia no es una democracia si no una cleptocracia. Donde todos se ponen de acuerdo para robarse el billete”, aseguró.

Añadió: “Antes, como la Alcaldía es la que gasta el billete y hace los contratos, entonces el Concejo coloca OPS y le da contratos para que alcalde robe y deje que ellos roben también. Pero si el alcalde va a robar solo y los deja a ellos por fuera del paseo, le echan al contralor y como este es elegido por los concejales siempre había un contubernio, todos comían. Ahora como el alcalde no deja que roben, los concejales están pasando cable. No han podido recuperar lo que invirtieron en su campaña y por eso están desesperados, heridos. Están haciendo todo lo posible para sacarme”.

William Dau afirmó que ahora la Contraloría sacó un contrato de la compra de pruebas rápidas de COVID-19 en el 2020 y ordenó la suspensión de Johana Buena del Dadis y la suya con la excusa de evitar que intervengan en la investigación fiscal.

“Ordenan suspenderme no porque me robe la plata, si no porque puedo hacer chanchullo con la investigación y evitar que escondamos algo. Pero qué voy a amañar yo de un contrato de hace dos años, que las pruebas y la documentación ya las tiene la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría. Ellos piensan que si me sacan a mi y a mis funcionarios, el Concejo ya viene dictando mociones de censura contra varios, pueden robar y con el siguiente alcalde van bien”, declaró.

“Todo esto es una patraña política para sacarme a mi porque yo no los he dejado robar. La investigación fiscal fue iniciada por la supuesta denuncia de un ciudadano, quién después desmintió haberla hecho”, dijo.

Polémica por la terna

En medio de sus declaraciones, el alcalde Dau cuestionó la terna que el comité suscriptor de Salvemos a Cartagena, que inscribió su candidatura en 2019, tiene lista para presentar al presidente Duque en caso de confirmarse su suspensión.

“Si me llegan a suspender, cosa que lo voy a desconocer y vamos a la calle, el alcalde interino será nombrado por el presidente Duque. Se supone que la terna es presentada por el comité inscriptor de Salvemos a Cartagena, pero resulta que el comité sacó su terna y metieron como representante del movimiento Salvemos a Cartagena a un uribista, que se llama Augusto ‘Tuto’ Vidales, pero él no es miembro del movimiento. Él estuvo pero yo lo eché porque estaba repartiendo, vendiendo y dando puesto a mis espaldas”.

El comité inscriptor lo conforman Bladimir Besabe, funcionario del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA); Ernesto Mondol y Cynthia Pérez Amador, exprimera dama. Esta última fue apartada de la administración Dau por presuntas irregularidades.

Dau sostuvo que las otras dos personas incluidas en la terna serían dos mujeres que hoy hacen parte de la administración distrital y quienes le darían continuidad a su plan de gobierno.

“A quién creen ustedes que va a escoger el presidente Duque como alcalde de Cartagena, obvio va a coger al uribista. Esto es una patraña política para entregarle Cartagena al uribismo en plena segunda vuelta presidencial. Allí hay algo raro y tengo que averiguar por qué seleccionaron a esa persona. Un hombre que no es de mis afectos, ni es cercano a la Alcaldía y que yo personalmente le dije: ‘Te vas de mi movimiento por falta de garantías, confianza y lealtad, pues no nos habíamos posesionado y ya el tipo estaba prometiendo puestos a nombre mío y sin mi conocimiento”.

“Estamos en un serio y grave peligro, que el uribismo se quede con la Alcaldía de Cartagena”, afirmó.

Agregó: “Cartagena no se dejen joder, hay que respetar la democracia. 114 mil cartageneros me eligieron su alcalde y no podemos dejar que ahora cinco concejales y el perro parlanchín del contralor invaliden la voluntad del pueblo. Aquí estoy aquí me quedó”, indicó.

“Ya presentamos recursos”

El alcalde Dau manifestó que su administración ya está presentando a la Presidencia un recurso de excepción de inconstitucionalidad de la resolución No. 164 del 23 de mayo que ordena de forma ilegítima su suspensión.

“El presidente debe revisar esta solicitud antes de suspenderme. Si el presidente me suspenden antes de revisar esta apelación, el presidente se está volviendo igual de malandrín que los órganos de control. Duque puede respaldar a la clase malandrina y pone a un alcalde uribista o respeta la democracia, la constitucionalidad y la legalidad”.

“Añadió: “Yo espero que Duque, de una manera pausada, con cabeza fría piense en la democracia y en la defensa de los cartageneros”.