Aunque era un secreto a voces, el excandidato presidencial Sergio Fajardo confirmó a varios medios de comunicación, que tiene la firme intención de estar en la baraja de candidatos para la Presidencia de la República en el 2020.

En medio de varias entrevistas publicadas por emisoras nacionales, Fajardo aseguró que continúa trabajando por una Colombia “más libre e independiente” y que por esa razón quiere volver a estar en el tarjetón como opción a jefe de estado de los colombianos.

Durante su intervención en Blu Radio dijo que le podían decir excandidato o candidato, mientras que en Caracol Radio expresó que si será candidato. Eso sí, Fajardo también ratificó que no tendrá ninguna relación con el actual senador y jefe de Colombia Humana, Gustavo Petro.

El distanciamiento entre los dos excandidatos presidenciales de 2018 se ha ahondado en los últimos días, en particular pasadas las elecciones regionales del 27 de octubre, cuando Petro cuestionó a Fajardo por el mal resultado de su candidata a la Alcaldía de Medellín, Beatriz Rave, quien solo tuvo 14 mil votos a pesar de estar avalada y acompañada por Fajardo.

“Miren la candidata de Fajardo a la Alcaldía de Medellín obtuvo 14.000 votos, el 1%, en una ciudad que gobernó Fajardo y es su cuna. Colombia Humana obtuvo 440.000 votos en Bogotá, y él 14.000. Pero la prensa dice que el derrotado es Petro y el triunfador Fajardo. ¿Irracionalidad?”, escribió Petro.

Incluso su hijo, Nicolás Petro, quien fue candidato a la gobernación del Atlántico, en donde alcanzó 200 mil votos, sostuvo que desde ya los medios de comunicación se casaron con un candidato presidencial para el 2022, y es Sergio Fajardo.

Este martes Sergio Fajardo, en declaración a medios de comunicación, sostuvo que no va a salir a hacerle el ‘juego’ a Petro en sus recriminaciones, las cuales incluso las calificó que “son obsesiones permanentes”.

“Lo que dice Petro realmente no me corresponde a mí y, además, no pasa seriamente por el rigor de las afirmaciones, sino que es otro tipo de condición que tiene él de fijación, de forma permanente de agredir, de insultar”, indicó.