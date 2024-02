$!Gobierno Petro confía en consolidar las mayorías en el Senado para aprobar sus reformas sociales

¿Cómo ve el reinicio de la sesiones ordinarias y cuáles son las prioridades del Gobierno?

El reto es, como siempre, construir mayorías, construir consensos y, si no se logran, por lo menos conseguir los votos necesarios para que estas normas salgan adelante y podamos nosotros cumplirle a un país al que le planteamos un cambio estructural, no sólo un cambio cosmético y se consolida cuando en el Congreso se puede aprobar este tipo de reformas.

¿Tiene el gobierno algún tipo de ‘líneas rojas’ en el trámite de los proyectos?

No me gusta hablar de líneas rojas, hablar de eso es no permitir el debate, es evidente que nosotros, a manera de ejemplo, queremos que la salud sea considerada más un derecho que un negocio. Eso, de alguna manera, se definió legislativamente en la ley estatutaria que salió desde el gobierno del presidente Santos, tenemos que consolidar las acciones para que realmente sean un derecho, entonces, pues si desdibujamos el derecho y lo mantenemos como negocio, pues no hacemos reforma.

No me parece prudente llegar a un Congreso y sentarse con unos congresistas que están legitimados democráticamente y decirles ‘no me toque esta coma’, ‘no me toque esta palabra’. Es entregar argumentos, escuchar argumentos y construir textos que defiendan la esencia de las reformas.