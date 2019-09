La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia citó a audiencia de imputación de cargos al gobernador de Santander, Didier Tavera por las presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, del departamento en 2016.

Según pudo conocer esta redacción, los días 4 y 7 de octubre próximo se desarrollarán dos audiencias que presidirá el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá Fernando León Bolaños. En la primera diligencia la Fiscalía intentará imputarle a Tavera Amado el delito de celebración indebida de contratos, por las presuntas irregularidades contractuales en el PAE 2016; en la segunda audiencia, el ente acusador solicitará la medida de aseguramiento en contra del mandatario departamental.

“No he sido notificado”

Por su parte, el gobernador de Santander, Didier Tavera, aseguró que no ha sido notificado de las diligencias judiciales.

“Hasta el momento no he sido notificado. Si tiene las citaciones me gustaría conocerlas”, señaló el mandatario departamental.

El PAE del 2016

El gobernador Didier Tavera de Santander es investigado por las presuntas irregularidades en el contrato para la operación del PAE en colegios oficiales de 83 municipios no certificados de Santander, el cual tuvo un costo de $23.845 millones y fue adjudicado a Surcolombiana de Inversiones, único oferente habilitado en el proceso licitatorio.

En su momento el Comité de Transparencia por Santander había advertido que el pliego de condiciones exigido por la Secretaría de Educación en la licitación del PAE departamental de la vigencia 2016 limitaba la libre participación de probables oferentes.

“El pliego de condiciones reunía una serie de requisitos que hacía que la participación de los oferentes en este proceso fuera demasiado baja, por eso hubo único oferente, porque en el cierre del pliego de condiciones estas estaban dadas para que así fuera y evitar que otras empresas pudieran participar”, señaló María Juliana Acebedo, vocera del Comité.

‘Zar’ en domiciliaria

A las 5:30 de la mañana de ayer jueves, Germán Trujillo Manrique abandonó el centro carcelario y fue trasladado por miembros del Inpec a Bucaramanga. El beneficio de detención domiciliaria la tomó el Juez Primero de Ejecución de Penas de San Gil.

Hace cinco meses, el Juzgado Cuarto Penal de Bucaramanga condenó a 36 meses de prisión a Germán Trujillo Manrique, contratista del Programa de Alimentación Escolar, PAE, suscrito con la Gobernación de Santander en 2016, por los delitos de falsedad ideológica en documento público y privado, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Además, deberá pagar una multa de $562 millones 928 mil.

En mayo pasado, Trujillo Manrique aceptó estos delitos en calidad de determinador. En una audiencia ante el Juez 13 de Bucaramanga, se informó que el llamado ‘Zar del PAE’ devolvió $2.283 millones correspondientes al contrato con la Gobernación de Santander, por lo que la Fiscalía solicitó el beneficio de detención domiciliaria y el juez la aceptó. La medida se cumplirá en un apartamento de Floridablanca.

Exsecretaria, en libertad

Por este mismo caso, desde el pasado mes de enero el juzgado 16 penal municipal de Bucaramanga dejó en libertad a la exsecretaria de Educación departamental Ana de Dios Tarazona, quien es procesada penalmente por presuntas irregularidades contractuales en la adjudicación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar en Santander.

El Juez concedió la solicitud de la defensa de Tarazona que argumentaba vencimiento de términos dentro del proceso en contra de la exfuncionaria.

Ana de Dios Tarazona había sido capturada en noviembre del 2017 y desde entonces la exfuncionaria había permanecido recluida en la cárcel de mujeres de Chimitá. En varias oportunidades la defensa de Tarazona interpuso una serie de recursos reclamando la libertad de su apoderada, que finalmente fue concedida.