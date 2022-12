Cruce de versiones

“No estoy en la ‘negociación política’ con el gobierno. Ni lo estaré, no es mi proceder y no fui elegida así. Mi conversación es técnica y es sobre las reformas: ¿Vamos a acabar con las minorías? ¿Vamos a reelegir de facto al actual congreso? Exijo repuestas. Lo demás es bulla”, agregó Juvinao.

“El 15 de diciembre le comuniqué a la vicepresidente de la Cámara, Olga Lucía Velásquez, que por motivos de agenda no era posible realizar la reunión con la bancada verde hoy y así lo informó al presidente del Partido, Carlos R. González, a quien le reconfirmé ayer. No hubo desplante”, escribió Prada también en sus redes sociales.

Según Gustavo Petro en su agenda no estaba la reunión con los verdes este lunes, mientras que el ministro del Interior y vocero del Gobierno, Alfonso Prada, explicó que desde el pasado 15 de diciembre se había anunciado de su cancelación.

Reforma de la discordia

Los ‘líos’ entre el Gobierno y la Alianza Verde iniciaron la semana pasada cuando se tramitaba en el Congreso el cuarto debate de la reforma política de Petro.

En la madrugada del jueves pasado, varios de los senadores verdes pidieron no votar la reforma, porque afectaba a los partidos pequeños y nuevos liderazgos.

Uno de los senadores que así lo expresó fue Inti Asprilla, quien sostuvo que “en este punto no nos encontramos con el presidente Gustavo Petro”. Igual manera se expresó el senador Iván Name, quien consideró que ese reforma no representa a los verdes.

Otro senador de los verdes que se apartó de la conciliación fue Jonathan Hernández, quien le pidió a sus compañeros de partido que es el momento de convertirse como independientes.

Sin embargo, el problema mayor se dio en la Cámara de Representantes, en donde la conciliación se demoró más de cinco horas en poder ser aprobada, esto porque congresistas como Katherine Miranda y Katherine Juvinao advirtieron la presencia de ‘micos’.

La mayor advertencia la hizo la representante Miranda, quien les alertó en la plenaria que se metió un mico en el artículo referente a la integración para las listas de 2026, en donde podrán ser reelegidos los actuales congresistas postulándose en la misma posición en que fueron elegidos.

Si bien el proyecto de reforma salió avance en su primera vuelta en el Congreso, sí dejó serias divisiones entre loa ‘verdes’ y el gobierno Petro.