$!La reestructuración al final del gobierno Aguilar en el Indersantander ¿Quiso ‘atornillar’ cuotas en cargos claves?

Lo llamativo del proceso es que no se trató de cambios que incidieran en el manejo de la política de apoyo a los deportistas de la región si no que habrían atendido intereses políticos de la administración departamental, que ya iba terminando su periodo.

En dichos cargos la exdirectora Restrepo nombró a Juan Sebastián Ardila, hijo del concejal de Bucaramanga, Gustavo Ardila ( ex asesor y reconocido en círculos políticos como miembro del círculo más cercano del exgobernador Mauricio Aguilar), como Asesor de Planeación de la entidad. Además, lo designó provisionalmente como Subdirector Administrativo y Financiero.

Mal ambiente

La reestructuración adelantada por Restrepo antes de salir de su cargo también habría suscitado varias molestias al interior del propio instituto de deportes.

“El ambiente en el Inder está súper pesado. En ese segundo piso están terribles porque el abogado que llegó no lo han nombrado y no se dejó nombrar de Ludwing, porque dice que ese cargo no existe, que toda la reestructuración quedó mal y que debió llevarse a la Asamblea departamental”, contó a Vanguardia un funcionario que pidió reserva de su identidad.

Ariel Rojas, actual director del Inder le confirmó a esta redacción que actualmente se adelanta una investigación ante los indicios de irregularidades en la reestructuración ‘exprés’ de la anterior administración.

“Aún nos encontramos recaudando toda la información sobre las presuntas irregularidades en la reestructuración parte de la anterior administración. Apenas tengamos una completa toda la información daremos a conocer los detalles y decisiones”, señaló Rojas.

El propio gobernador Juvenal Díaz Mateus ha criticado el actuar de su antecesor, Mauricio Aguilar, que en varias entidades descentralizadas como la Esant, llevaron a cabo reestructuraciones para tratar de ‘atornillarse’ en cargos claves de la administración.