Regalías

Así mismo, Cruz señala que la norma trastoca el concepto constitucional de regalías porque para el receptor que es el Estado, no son ingresos o rentas correlativas, sino que las sigue atribuyendo al explotador, que deberían ser gastos o costos.

Otra de las querellas, es la del representante a la cámara por el Tolima Carlos Edward Osorio, afirma que con la actual norma gravable del gobierno Petro las empresas terminarían pagando impuestos por recursos que no recibirán.

Sobre este tema ya hay cuatro demandas ante la Corte, incluida la del abogado Juan Esteban Sanín quien asegura que “la norma acusada vulnera frontalmente este principio constitucional por cuanto desconoce que las regalías pagadas son una expensa necesaria (realmente indispensable) para la actividad generadora de renta. Este pago constituye un prerrequisito sin el cual no se puede operar una empresa para explotar los recursos naturales, o su conservación como actividad generadora de renta se hace inviable”.

Bebidas azucaradas

“El trámite de conciliación no garantizó el principio democrático ni permitió la discusión adecuada de la redacción que mejor se adecuase a la deliberación democrática porque no contó con la presencia de los ponentes ni autores del proyecto y tampoco representan la diversidad de los partidos políticos que integran tanto la Cámara de Representantes y el Senado de la República”, expresa la demanda.

Según expresa la ciudadana, a pesar de las discrepancias y las preocupaciones que se presentaron en Cámara y Senado con varios congresistas, no se contó con la participación del (la) autor(a) del proyecto, de los (las) ponentes, de quienes formularon reparos al proyecto.

Frente a la tarifa del impuesto a los alimentos ultraprocesados azucaradas, uno de los demandantes, el abogado Juan Manuel Charry asegura que este gravamen ignora a la población colombiana con menos recursos que no cuenta con alternativas viables de potabilización y tratamiento hídrico y que encuentra en el consumo de bebidas embotelladas una de las pocas alternativas sanitarias

Icetex

Una de las demandas busca que se declare inconstitucional el articulo 95 de la ley, que crea una contribución para beneficiar a los estudiantes que financian sus estudios en educación superior mediante crédito educativo reembolsable con el Icetex.

La demanda, presentada por un grupo de 10 abogados, entre ellos Enán Enrique Arrieta, fue la primera radicada en la Corte Constitucional. Ya fue admitida y está en etapa de pruebas.

Expresan los demandantes que la decisión no tuvo una discusión ni una deliberación democrática, pues “La exención al Gravamen de los Movimientos Financieros (GMF) de los desembolsos realizados por el Icetex, no estaba incluido antes en la reforma y por tanto no fue aprobada en las comisiones económicas conjuntas terceras de la Cámara y Senado”.

Igualmente, demandan la disposición que permite a la Junta directiva del Icetex realizar acciones de fiscalización, determinación y recaudo a los sujetos pasivos de esta contribución, la cual se recaudará mediante el descuento al momento del giro.

“Admitir que sea el Director del Icetex, establecimiento público del orden nacional, el que reglamenta materias que no hacen parte de sus funciones, por tratarse de asuntos tributarios, sería desconocer la naturaleza y razón de ser de la potestad reglamentaria, que apunta a precisar la norma legal y permitir su aplicación”, argumenta la demanda.

Al cierre de esta edición la Corte Constitucional no se había pronunciado sobre alguna de las 14 demandas en contra de la reforma tributaria del gobierno Petro.

