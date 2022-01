Los nombres que Rodolfo Hernández ha considerado para conformar su gabinete si llega a la Presidencia

“Me encanta, no soy amigo de él, pero hablé hace 15 días por teléfono con él, para Ministro de educación, William Ospina. Para ministro de obras públicas, que hoy llaman transporte, yo creo que nos toca un ministro santandereano, a ver si realmente nos podemos a trabajar en lo nuestro. Felix Jaimes Lasprilla. Esos son los dos que he pensado”, comentó.

William Ospina es un escritor colombiano, nacido en Tolima. Ganó el premio Rómulo Gallegos con su novela ‘El país de la canela’. Es reconocido además por sus ensayos sobre la realidad de Colombia como ‘¿Dónde está la franja amarilla?’.

Félix Jaimes Lasprilla es un ingeniero civil santandereano exsubdirector del Invías. También se desempeñó como asesor en la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga en temas de infraestructura y trabajó con la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Sin embargo, el exalcalde de Bucaramanga confirmó no ha hablado con ellos, pero que sí ha hecho tres llamadas para ofrecer la vicepresidencia de quedar elegido.

“He hablado con varios para ofrecerle la vicepresidencia. Con Arturo Calle y dijo que no. Los que pueden participar para colaborar con enderezar esta Colombia que tanto queremos, cuando uno los llama dicen que no. Mario Hernández, también santandereano, dijo que no. Beatriz Fernández, la propietaria de Crepes and Waffles, ni me pasó al teléfono”, enfatizó.