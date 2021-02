En 2018, el dirigente Gustavo Petro, ante la imposibilidad de tener un movimiento con personería jurídica, optó por presentar listas al Senado y la Cámara con una coalición a la que llegaron el partido Unión Patriótica, Mais y varios sectores de izquierda, lo que le permitió ganar cinco curules en el Senado y tres curules en la Cámara de Representantes.

Para el 2022 la estrategia es la misma por varias razones. Una porque el Polo Democrático, que hace parte de esta coalición de partidos de izquierda anunciada hoy y que se denominó “pacto histórico”, está muy debilitado ante la salida del mismo del senador y candidato Jorge Robledo, quien era su principal elector con más de 200 mil votos.

Una segunda razón es que, al irse por separado los otros partidos no alcanzarían a mantenerse en el Congreso, como por ejemplo la UP, colectividad que tiene a la senador Aida Abella como su principal referente, pero que no tiene una base electoral grande. Algo similar sucede con el Partido Mais que tiene personería, ha ganado escaños en asambleas y concejos, pero no es suficientemente fuerte para ganar muchas curules.

Por ahora el sector más fuerte de esta coalición de izquierda es Colombia Humana, el partido de Petro que no tiene personería jurídica, pero sí un amplio respaldo popular. De ahí que las apuestas de esta coalición es ganar al menos 55 curules en el Senado y 84 curules en la Cámara, es decir la mitad en cada corporación y así ser mayoría.

Los que están

La apuesta de los líderes de izquierda es volver a llevar al Congreso a varios de los dirigentes que están actualmente, como por ejemplo los senadores Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, Wilson Arias y Aida Abella, como también que den el salto a esa corporación representantes como María José Pizarro y David Racero entre otros.

Pero además le apuesta a tener sectores del sindicalismo, los líderes sociales y comunales, precisamente la propuesta la presentó la presentadora y columnista Margarita Rosa de Francisco, quien aunque en un comienzo dijo que no aspiraría, no descartó ir al Congreso luego de que el propio Gustavo Petro le pidiera que estuviera en las listas que se presentarán.

Mientras la izquierda oficializaba su coalición para el 2022, el sector de partidos y tendencia de centro se volvió a reunir para seguir trabajando en la consolidación de tener un candidato único. La novedad de esta ocasión fue que la actual representante y expetrista Angela María Robledo asistió a una reunión de esa tendencia.