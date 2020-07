Polémica por hoja de vida de epidemiólogo contratado por la Gobernación de Santander para atender el COVID-19

Gran controversia ha suscitado dos artículos publicados por el diario El Espectador advirtiendo las fallas en las que habría incurrido la administración de Mauricio Aguilar en la lucha contra el COVID-19 y que hoy tiene al Departamento con 2.564 casos de Coronavirus positivos. Particularmente, el revuelo en la región se dio por cuenta de la cuestionada hoja de vida de Alexander Almeida Espinosa, un fisioterapeuta que lidera la búsqueda activa de casos de COVID-19 en Santander, a pesar de que actualmente no tendría vigente ninguno de sus posgrados en epidemiología.

Según reveló El Espectador, Almeida Espinosa, con tan solo 36 años de edad, cuenta con una extensa que incluye tres pregrados: en fisioterapia, en economía y en administración de empresas; tres especializaciones; cuatro maestrías; tres doctorados y un posdoctorado. Sin embargo, siete de dichos estudios, fueron realizados de manera virtual en el exterior, por lo que tienen que ser convalidados por el Ministerio de Educación para que se puedan ejercer en el país.

Entre la falta de títulos por convalidar por parte del fisioterapeuta es su especialización en epidemiología realizada en la Universidad de Lanús, en Argentina; así como Maestría en Epidemiología que culminó en el enero del presente año.

Vanguardia intentó comunicarse con Alexander Almeida, pero no fue posible la comunicación, con el fisioterapeuta.

¿Cómo llegó Almeida a la Gobernación?

Alexander Almeida firmó contrato con la Gobernación de Santander el 14 de abril del 2020, tres semanas después de haberse declarado el Estado de Emergencia en el país y de haberse decretado la cuarentena por parte del presidente Iván Duque, por cuenta del Coronavirus.

Almeida Espinosa fue contratado para “prestar servicios profesionales como fisioterapeuta con maestría en epidemiología para la atención a la situación de calamidad pública en el departamento Santander por la pandemia generada por el Coronavirus- COVID-19, declarada mediante decreto n° 193 del 16 de marzo de 2020”. Por valor de $19 millones 500 mil y para ser ejecutado en tres meses.

Aunque como requisito para firmar dicho contrato el aspirante debía tener título de maestría en epidemiología, al parecer dicha exigencia no fue revisada a profundidad, teniendo en cuenta que el título del posgrado de Almeida no está actualmente convalidado por el Ministerio de Educación.

Por tratarse de un convenio en el marco del Estado de Emergencia que atravesaba el país, el contrato entre la Gobernación de Santander y el fisioterapeuta, Alexander Almeida a pesar de tener como propósito atender temas de salubridad y control epidemiológico, fue firmado a través de la Unidad de Gestión del Riesgo de la Gobernación y no por la Secretaría de Salud departamental.

Vanguardia intentó comunicarse con César García, Director del Gestión de Riesgo en Santander y el encargado de la firma del polémico contrato, pero no hubo respuesta del funcionario.

Según fuentes al interior de la Secretaría de Salud departamental, Almeida Espinosa llegó a la Gobernación para ser parte del equipo de expertos que asesoraría a la administración departamental en la lucha contra el Coronavirus, recomendado por el epidemiólogo Álvaro Javier Idrovo.

Versión que fue desestimada por el propio Álvaro Javier Idrovo.

“Mentiras. Yo recomendé a tres epidemiólogos que tenían maestría en mi Universidad la UIS: Luz Dary, Lina Casadiegos y Carolina Becerra, que ahora está trabajando con el municipio de Bucaramanga. Esas fueron las únicas recomendaciones que yo hice. Cuando yo llegué a prestar mis servicios a la Gobernación ya estaba el señor Almeida”, indicó Idrovo.

Según Idrovo, tanto él como los demás epidemiólogos que llegaron a la Gobernación para trabajar en la lucha contra el COVID-19, lo hicieron por una convocatoria que convocó en su momento la administración departamental.

“Gobernación no quiere escuchar”

Mientras desde la administración de Mauricio Aguilar insisten en que el aumento exponencial de los casos confirmados de COVID-19 en Santander se deben principalmente a la falta de cultura ciudadana que no ha respetado las órdenes de aislamiento social, desde la voz de los expertos, la raíz de la fallida lucha de Santander contra el Coronavirus se debe a la falta de atención para con los epidemiólogos que desde el pasado mes de marzo vienen trabajando en las mesas situacionales para tratar de contener la expansión de la pandemia en la región.

“A principios de junio, ya cuando había decidido que iba a iniciar la reapertura económica, el Gobernador ahí sí nos preguntó que qué opinábamos del tema. Haciendo caso omiso a nuestras sugerencias de retrasar un poco la reapertura hasta tanto no existieran las condiciones óptimas para tal fin y no dejar expandir el virus. No nos oponíamos a la reapertura, pero primero se necesitaba un orden: un equipo de trabajo de campo, laboratorios diagnósticos con suficiente capacidad, entre otras, no habías las garantías y no las hay actualmente”, señaló el epidemiólogo Álvaro Javier Idrovo.

Ante esta situación, tanto Álvaro Idrovo, como dos epidemiólogos más junto con cuatro salubres, abandonaron desde el pasado 7 de julio la mesa situacional de la Gobernación de Santander.

A 3 de mayo en Santander solo se registraban 69 casos de Coronavirus, a casi dos meses después, los casos confirmados superan los 2.564.

Según los expertos, el restablecimiento de la vía entre San Gil - Bogotá, las fallas en los laboratorios para el procesamiento de las muestras y la reapertura prematura de la economía, fueron factores que influyeron de manera significativa en el aumento de los casos.