$!Presidente del Senado le pide a Petro respeto por la independencia de poderes

Incluso sin hacer referencia al presidente Petro, Name sostuvo que “el síndrome de los hombres de criticar por sus tiempos lo que hacen los otros y después llegar a hacerlo todavía más de criticar más lo que hicieron otras generaciones políticas”.

Para Name él no es “torpe y osado de invadir la individualidad de cada senador... jamás me puedo abrogar una decisión que es de ustedes la votación de las reformas”. Para Name el respeto que le pide a Petro no es por él sino por el Congreso y dijo que es inconveniente esa declaración del mandatario.

“Reina la calma en el Senado y el Senado dará el ejemplo que se puede debatir, discrepar y coincidir, para buscar lo mejor de la patria. A este congreso no le pesa en el cuello una soga del presidencialismo”, concluyó.

Al cierre de este artículo la Plenaria seguía en la votación de los impedimentos de los senadores sobre la ley de la reforma pensional, los cuales en su mayoría han sido negados.

