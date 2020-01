La Fiscalía General citó para el próximo 7 de febrero a audiencia de imputación de cargos al exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, por las presuntas irregularidades contractuales en un contrato de asesoría en la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, Emab. Con esta citación judicial, el ente acusador señala directamente al exmandatario local dentro del escándalo de corrupción conocido como ‘Vitalogic’.

Según pudo conocer esta redacción, la Fiscalía le pretende endilgar al exmandatario el delito de interés indebido en la celebración de contratos, por las presuntas inconsistencias contractuales detectadas en la ejecución del contrato de consultoría 096 de 2016, entre la Emab y el contratista Jorge Hernán Alarcón.

Aunque esta diligencia judicial se iba a realizar el pasado 24 de octubre (tres días antes de las elecciones locales), el fiscal del caso decidió retirar la solicitud de la audiencia, por razones que no trascendieron a los medios.

Contrato decisivo

Para la Fiscalía, la firma del contrato de consultoría entre la Emab y Jorge Alarcón fue determinante para ir direccionando que Vitalogic lograra quedarse con el manejo de las basuras de la ciudad con el uso de nuevas tecnologías, toda vez que fue el propio Alarcón Ayala quien viabilizó la propuesta de Vitalogic RSU, a pesar de que la firma no había presentado en su oferta una póliza de garantía como lo exigía la Ley y como estaba estipulado en la licitación.

De haberse acogido la recomendación de Jorge Alarcón, el municipio habría contratado con Vitalogic la tecnología alternativa para la disposición de los residuos sólidos en El Carrasco, avaluada en cerca de 250 millones de dólares.

“Persecución política”

Aunque dentro del proceso investigativo la Fiscalía ya había involucrado a varios funcionarios cercanos a la administración Hernández, esta es la primera vez que el exalcalde pasa al banquillo de los acusados por el tema Vitalogic.

Hernández Suárez, por su parte, insiste en que en su administración no hubo un solo rastro de corrupción y que todo se debe a una persecución política en su contra, debido a su candidatura presidencial. “Me tienen más imputado que a Pablo Escobar. La politiquería me está armando juicios penales para sacarme del chorizo. No me robé un solo peso ni me presté para robar nada, y esos politiqueros que tienen incrustados en la Fiscalía, en la justicia, en la Contraloría, tienen agentes politiqueros para sacar del camino a quienes les estorben y uno de esos soy yo”, indicó el exmandatario bumangués.

Rodolfo Hernández afirmó que asistirá a la audiencia de imputación el próximo 7 de febrero. “Yo voy. Yo no debo nada, no me he robado nada. ¿Por qué no voy a ir? Yo quiero ver una armazón de esas, cuando me reconoce Colombia que saqué toda la ladronera en la Alcaldía, borré 16 concejales de la lista, 9 liberales. Quiero ver cuáles son las pruebas”, agregó Hernández.

Imputación al hijo de Hernández Suárez

En la misma diligencia judicial, la Fiscalía buscará imputar cargos a Luis Carlos Hernández, hijo del exmandatario local y quien firmó un contrato de corretaje con Luis Andelfo Trujillo y Jorge Hernán Alarcón Ayala (quien había sido asesor de la Emab) para promover a la empresa Vitalogic en el contrato para adjudicar la tecnología alternativa para la disposición de los residuos sólidos en El Carrasco.

El ente acusador solicitará la imputación al hijo del exalcalde del delito de tráfico de influencias en persona particular.

Ya van Cinco imputados

Por el escándalo conocido como Vitalogic, la Fiscalía le ha imputado cargos a cinco personas más por las irregularidades en el contrato de consultoría entre la Emab y Jorge Hernán Alarcón.

En audiencias anteriores, el ente de control ya le endilgó cargos al exgerente de la Emab para la época de los hechos, José Manuel Barrera; el jefe de disposición final de la Emab, Rubén Enrique Amaya y el contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala.

El ente acusador les imputó los delitos de falsedad en documento privado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Ninguno de los tres implicados aceptó cargos.

Así mismo, en la más reciente audiencia judicial la Fiscalía General les imputó cargos al exdirector Jurídico de la Emab, César Fontecha, y al exsubgerente Técnico y Operativo de la entidad, Abelardo Durán Leiva, implicados en el escándalo de corrupción conocido como Vitalogic.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a César Fontecha los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. El abogado no se allanó a los cargos.

Del mismo modo, la Fiscalía le imputó cargos al subgerente Técnico y Operativo de la Emab, Abelardo Durán, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por haber tramitado el contrato de consultoría 096 del 28 de julio del 2016, sin observancia de los requisitos legales exigidos como miembro del comité evaluador. El exfuncionario no aceptó los cargos.