El juzgado décimo administrativo de Bucaramanga decretó medida cautelar que suspende el proceso de elección del próximo personero municipal.

La decisión se da tras la demanda de nulidad de la Resolución que le dio vida al concurso de méritos que adelanta la actual mesa directiva del Concejo de Bucaramanga para escoger el Personero para el próximo cuatrienio.

La querella fue presentada por 11 de los 19 concejales electos de Bucaramanga, quienes consideran que la invitación pública presenta varias irregularidades que atentan contra la transparencia del proceso.

La polémica

Según los demandantes, las inconsistencias en el concurso de méritos se vendrían presentando desde la propia reglamentación de la convocatoria pública, donde todo se habría hecho de manera “exprés”, incluso la fase de inscripción de aspirantes donde se habría limitado la participación de posibles interesados en aspirar al Ministerio Público.

“Situaciones como la de firmar un convenio con Fenacon, una entidad que no cuenta con probadas cualidades para determinar quién es idóneo y quién no, nos permite pensar que hay que reestructurar ese proceso y por eso estamos pidiendo la suspensión provisional y, por qué no, la nulidad por parte del juez”, señaló Luis Fernando Castañeda, concejal del Centro Democrático.

Así mismo, los cabildantes electos aseguraron que con esta iniciativa se busca tumbar el actual concurso, para que se convoque a un nuevo proceso respetando las normas de Ley.

“Con esta demanda de nulidad estamos solicitando que se interrumpa el proceso, la resolución, y podamos hacer una nueva convocatoria para que más personas se puedan presentar dentro de los términos establecidos por la norma, no 10 horas, sino 10 días, para poder hacerlo. Que el proceso cumpla con la debida publicación como debe ser y que se le brinden facultades a las entidades idóneas y no Fenacon, una entidad que no es ni universidad ni institución de educación superior”, dijo Silvia Moreno, cabildante de la Liga Anticorrupción.