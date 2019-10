En medio del actual proceso electoral, en Bucaramanga avanza la convocatoria para seleccionar al próximo director de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, una entidad con un presupuesto superior a los $45 mil millones.

Mientras los focos de la oponión pública se concentran en el proceso electoral de cara a los comicios locales del próximo 27 de octubre, el gobernador Didier Tavera y el aspirante a la Alcaldía de Bucaramanga Fredy Anaya libran su propia puja por tener el poder en la Cdmb.

Las apuestas

Aunque la lista de elegibles para el proceso de selección del nuevo Director de la Corporación está compuesta por 31 aspirantes que fueron habilitados por el Consejo Directivo de la entidad, desde ya la atención se dirige a dos candidatos que serían las dos fichas fuertes de Didier Tavera y Fredy Anaya.

“Aunque fueron 42 los inscritos para dirigir la Cdmb, desde ya se sabe que son dos los que vienen con el guiño para quedarse con la Dirección. El doctor Fredy busca intentar continuar dirigiendo la entidad y el Gobernador quiere retirarse teniendo su ficha en la Dirección. Eso ya todos los sabemos”, indicó una fuente al interior de la Cdmb, quien pidió reserva de su identidad.

Así las cosas, la atención se enfoca en el actual director de la Cdmb, Martín Camilo Carvajal, quien busca ser reelegido en el cargo directivo, con el guiño de Fredy Anaya.

Carvajal Camaro, quien en su momento se desempeñó como gerente de la Empas cuando Anaya Martínez era director de la Cdmb, es la ficha principal de Fredy Anaya para mantener el poder en la corporación ambiental.

Así mismo, los focos al interior de la Cdmb también se centran sobre Luis Alberto Flórez, actual asesor jurídico de la Gobernación de Santander y uno de los hombres de confianza del gobernador Didier Tavera, a quien acompaña desde el inicio de su administración.

“Anaya intenta a toda costa continuar con el mando en la entidad. La Cdmb se ha convertido en su principal fortín político y empresarial. Y Martín Camilo obedece solo lo que diga Anaya, acá no se compra un lápiz si no lo autoriza el candidato. Por el otro lado está el Gobernador presionando por dejar a su ficha, el doctor Flórez quien es de sus asesores más cercanos y ya tiene conocimiento de la Corporación porque ya fue Secretario. Él (Didier Tavera) no se quiere ir de la Gobernación sin tener el mando de la Cdmb y lo puede lograr negociando con los demás miembros de la junta directiva de la entidad”, agregó la fuente.

Las otras fichas

Además de Martín Camilo Carvajal y de Luis Alberto Flórez, Anaya y Tavera cuentan con otras fichas para ser directores de la Cdmb.

Es así como en la lista de elegibles para reemplazar a Carvajal figuran personas como Sandra Pachón, quien actualmente se encuentra suspendida por promover reuniones políticas a favor de Fredy Anaya en la Cdmb. Por el lado del Gobernador también quedó habilitado el actual director de la CAS, Juan Gabriel Álvarez, quien ha sido una de las fichas claves de Tavera en la Corporación Ambiental Regional de Santander.

Alerta de la Procuraduría

La Procuraduría había emitido una circular recomendandole a las corporaciones postergar las eleccione de directores hasta después de los comicios locales del próximo 27 de octubre.

Según el cronograma de la convocatoria, el próximo lunes 21 de octubre, (seis días antes de los comicios regionales y locales) la Asamblea General de la Cdmb escogerá al nuevo director de la Corporación para las vigencias 2020 - 2023.