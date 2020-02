Siguiendo el ejemplo de su padre, Hugo Aguilar y de su hermano, Richard Aguilar (ambos exgobernadores de Santander), el actual mandatario departamental, Mauricio Aguilar Hurtado, le apuesta al turismo como uno de los pilares de sus cuatro años de administración.

Para tal fin, desde campaña el actual mandatario de los santandereanos se comprometió a construir una serie de parques nacionales, teleféricos y malecones, en las diferentes provincias del Departamento, tal y como en su momento hicieron su padre y su hermano, con Panachi y El Santísimo, respectivamente.

“Aquí hay unos ejes de turismo muy importantes, el embalse de Topocoro es uno de ellos y le vamos a apostar. Santander va a ser el Departamento más turístico de Colombia y por eso con estos ejes estratégicos como es Topocoro lo vamos a impulsar y a seguir desarrollando con Pamuca (Parque Mundial del Cacao), que sin duda jalonará un gran desarrollo, una gran inversión y sobre todo, una gran generación de empleo y el crecimiento del PIB en el departamento de Santander en los próximos cuatro años”, señaló en su momento el gobernador, Mauricio Aguilar.

Precisamente, la principal apuesta de la administración Aguilar en tema de turismo será Pamuca, un parque temático del cacao de más de 25 hectáreas de extensión entre el municipio de San Vicente del Chucurí y la represa de Hidrosogamoso. La estación del ingreso al complejo turístico estaría conectada, según el proyecto, a 2 kilómetros de teleférico, tal y como ocurre con Panachi y El Santísimo.

Los 12 megaproyectos turísticos

Sin embargo, Pamuca no es la única apuesta de la administración Aguilar Hurtado. Por el contrario, el actual gobierno departamental pretende construir por lo menos una megaobra en cada provincia de Santander.

En el municipio de Socorro, Aguilar Hurtado busca construir el Parque la Libertad, un espacio de 10 kilómetros de extensión, donde estarán unas ‘alas’ como obra contemplativa referente al símbolo de libertad.

En Barbosa, la administración departamental pretende construir un kilómetro de malecón al borde del río Suárez además de un Acuaparque, para incentivar el turismo en ese municipio de la provincia de Vélez.

Para el municipio de Oiba, Aguilar Hurtado le apuesta a levantar un parque lineal para promover el ecoturismo.

Del mismo modo, en San Gil, capital turística de Santander, la Gobernación espera llevar a cabo la construcción de un malecón de más de 2 kilómetros de extensión, así como la construcción de unas ‘telesillas’ que conecten al municipio con el cerro de la Cruz.

Un Parque del Agua para Cimitarra es otra de las apuestas del gobernador Aguilar dentro de su ambicioso plan turístico.

En Barrancabermeja, la administración departamental espera poder construir un malecón con zona vehicular, peatonal y ciclorruta. Así mismo, Aguilar Hurtado busca recuperar la Ciénaga de Miramar, en donde, según explica, habilitará planchones para que en el día sirvan de transporte y en la noche presten servicio de restaurante con vista a la Refinería.

Un puente de vidrio con iluminación será otro de los atractivos turísticos que la Gobernación busca impregnarle a la cueva Ventanas de Tisquizoque, en Florián.

En Palmas del Socorro, la administración Aguilar construiría un muelle para la práctica de canotaje. Del mismo modo, en Guadalupe, el gobierno departamental busca construir un sendero turístico entre las Gachas y el municipio.

Sin embargo, no todas las obras turísticas serán para las provincias. En el área metropolitana, la Gobernación pretende instalar ‘telesillas’ entre el casco urbano de Piedecuesta y el cerro La Cantera. En Bucaramanga y Floridablanca, el gobierno Aguilar dice que construirá dos teleféricos: uno a la comuna 14 ‘Morrorico’ y el otro que conecte con el barrio La Cumbre.

Proyectos en viabilización

Aunque en varios eventos públicos el gobernador Mauricio Aguilar ha presentado los 12 megaproyectos turísticos, con lujo de detalles, la realidad es que actualmente las iniciativas solo están en fase de viabilización. Incluso, a la fecha, la Gobernación aún desconoce cuál será el valor total que requerirán las 12 megaobras turísticas.

“Los proyectos por ahora son iniciativas. Por ahora con los alcaldes estamos coordinando el tema de gestión predial, de ubicar la consecución de los lotes y se iniciará el proceso de selección de oferentes para la estructuración de los proyectos, las consultorías para los diseños de los mismos. Tan pronto se tengan los estudios y diseños realizados, se cuantificará el valor de cada uno de los proyectos que se están visionando”, señaló Jaime Rodríguez, secretario de Infraestructura de Santander.

¿De dónde saldrían los recursos?

Para el expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI, Rodrigo Fernández, la ambiciosa apuesta turística de la administración Aguilar requerirá de una multimillonaria inversión para que se concreté en una realidad.

“Yo no creo que ningún proyecto de esos se bajen de los $30 mil millones. Tan solo un teleférico cuesta $30 mil millones. El tema ahí es un tema de prioridades, el asunto del turismo es muy importante, muy bonito, produce recursos, pero ¿qué hago con cinco teleféricos mientras continúa con 15 municipios sin agua potable y 23 municipios sin alcantarillado? Es la marca Aguilar: no hay agua en Los Santos, pero hay teleférico. Uno tiene que ser responsable y decir yo quiero que me recuerden no porque hice más teleféricos que mi papá, sino porque les puse agua a los municipios”, acotó Rodrigo Fernández.

Del mismo modo, el expresidente de la SSI prendió las alarmas por las fuentes de financiamiento que podrían tener las megaobras de turística de Aguilar, teniendo en cuenta que se acaba de modificar el sistema de distribución de regalías en el país.

“Aunque no creo que el señor Gobernador sea tan bravo de usar los recursos de las regalías para construir los parques. Ahora si hay un privado que quiera construir los teleféricos vía APP, que lo haga y que se quiebre. Pero coger la plata de los impuestos o la regalías que tienen que ser para resolver los problemas a los más pobres, para construir teleféricos, como lo hizo el exgobernador Richard Aguilar, sería una barbaridad”, agregó Fernández.

Por su parte, la administración departamental aseguró que el respaldo de la bancada parlamentaria será fundamental para gestionar los recursos para construir las diferentes atracciones turísticas en Santander. “Son obras que el Gobernador está visionando desde el gobierno. Obras que se van a iniciar a estructurar. Desde luego nosotros necesitamos el apoyo de la bancada parlamentaria para la gestión de recursos para tratar de avanzar lo más pronto posible en la mayoría de los proyectos que están mostrando”, acotó Jaime Rodríguez, secretario de Infraestructura.