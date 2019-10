“Seguridad, empleo y competitividad, serán mi consigna con Santander”: Mauricio Aguilar, gobernador electo de Santander

Con una visita protocolaria al ‘Palacio Amarillo’ y que se extendió por cerca de dos horas, el gobernador electo, Mauricio Aguilar definió la metodología del proceso de empalme con el saliente gobernador, Didier Tavera Amado.

En la reunión, ambos funcionarios acordaron iniciar de manera formal el proceso de empalme el próximo miércoles 6 de noviembre a las 8:00 de la mañana, una vez el Gobernador electo defina su equipo de gerencia para este trámite.

“Vinimos a saludar al señor gobernador y a comenzar a realizar este empalme para recibir de este gobierno todo el balance de gestión que realizó durante su periodo, y sobre todo también como engranamos el equipo entrante para poder también articular muy bien todas las políticas que hoy el Departamento requiera, todo lo que tenemos que avanzar en nuestras propuestas de campaña que van a articularse dentro del plan de Desarrollo” señaló el gobernador electo, Mauricio Aguilar.

Del mismo modo, Aguilar Hurtado explicó que para el proceso designará una gerencia que liderará todo el empalme con la administración saliente de Tavera Amado. Sin embargo, aún no ha definido cuál es el equipo técnico que compondrá dicha gerencia.

Engranaje nacional

Según el mandatario electo de los santandereanos, su Plan de Gobierno estará dirigido en impulsar la seguridad, el empleo y la competitividad en el Departamento en el próximo cuatrienio, acorde a lo que fue su propuesta de campaña.

Así mismo, Aguilar Hurtado señaló que en los próximos días en el marco de los talleres Construyendo País de la Presidencia de la República, se reunirá con el presidente, Iván Duque en Barichara, para coordinar la firma del Pacto del Bicentenario en el cual se busca el compromiso de inversiones de la Nación para con el Departamento en el próximo cuatrienio.

Mauricio Aguilar afirmó que tiene muy buena relación con el presidente Duque por lo que no dudó en señalar que su administración tendrá un diálogo directo con el Gobierno Nacional para gestionar mayores recursos de inversión para la región en el próximo cuatrienio.

Invitación para APP de navegabilidad

El gobernador, Didier Tavera por su parte señaló que contará de la compañía del mandatario electo de los santandereanos, Mauricio Aguilar, para asistir a la reunión del Gobierno Nacional en la que se hará el lanzamiento de la nueva Alianza Público Privada, APP, para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena.

“Ustedes verán desde el jueves al señor gobernador electo, Mauricio Aguilar, ejerciendo sin haberse posesionado, para la responsabilidad ir de la mano con esa nueva concesión que se va a establecer que es la APP de la navegabilidad del río Magdalena el próximo jueves en la ciudad de Barranquilla”, señaló Didier Tavera, gobernador saliente de Santander.

Didier Tavera y Mauricio Aguilar coincidieron en el Congreso de la República cuando ambos fungieron como legisladores de Opción Ciudadana, para la época, Aguilar Hurtado era Senador de la República y Tavera Amado era Representante a la Cámara.

Preguntas y respuestas

¿Cuál va a ser el legado de Mauricio Aguilar al frente de la Gobernación de Santander?

Nosotros hemos expresado tres ejes: seguridad, empleo y competitividad, en los que necesitamos avanzar en muchos sectores: turismo, infraestructura, salud y educación que son los componentes que más reclaman mayor inversión y a eso tenemos que seguirle apostando. Por eso queremos primero hacer ese balance de lo que la administración de Didier Tavera nos entrega para seguir también enmarcando esa hoja de ruta a cuáles sectores tenemos que seguirle apostando y generarle esa mayor inversión. Tenemos que primero recibir ese informe de gestión para que hagamos ese verdadero empalme y ahí mismo apostarle, pero en mi campaña lo expresamos seguridad, empleo y competitividad que sin duda van a ser nuestros ejes también que se van a trazar en el nuevo Plan de Desarrollo.

¿Qué se lleva de esta primera reunión con el gobernador saliente Didier Tavera?

Le agradezco al señor Gobernador por recibirme, a todo su equipo que sin duda les expreso toda mi admiración, gratitud, felicitaciones por los buenos resultados y ya de aquí en adelante todo lo bueno hay que continuarlo si hay algún aspecto por mejorar los entraremos a evaluar y de ahí en adelante continuaremos, que va ser la hora de ruta que construirá la Gobernación de Mauricio Aguilar a partir del primero de enero para seguir avanzando en todo lo que nos propusimos en campaña en seguridad, empleo y competitividad y apostarle a cada día un nuevo desarrollo en los 87 municipios. Ese va a ser nuestra consigna, nuestro propósito y también que sea un gobierno de resultados, seguirle apostando a que Santander sea ese Departamento seguro, próspero y el Departamento más turístico en los cuatro años del gobierno de Mauricio Aguilar.

¿Cuál va a ser la relación de su administración con el Gobierno Nacional?

Hay que recordar que yo fui compañero del señor presidente Iván Duque en el Congreso, y así como lo expresó todo el apoyo y el respaldo para que hagamos una tarea para que articulando todo el Plan de Desarrollo al Plan Nacional de Desarrollo donde tenemos que continuar con las grandes ejecutorias. Santander necesita seguir avanzando en materia de inversión, tenemos que seguir generando competitividad, grandes obras, oportunidades, generación de empleo para nuestras familias y la mejor manera es tener una buena relación con el Gobierno Nacional, y el gobierno del presidente Duque nos ha mostrado esa buena empatía para seguir articulando esos trabajos. Cuando hay gobiernos locales amigos, de la misma línea del gobierno departamental y Nacional, sin duda fluyen mejores las inversiones y a eso es lo que le vamos a apostar para mantener esas buenas relaciones de diálogo de seguir manteniendo esas buenas relaciones ante el gobierno Nacional, ante el equipo nacional, pero también de alguna manera aprovecharla para que se vean reflejados en esas grandes inversiones.

Hemos querido aprovechar desde el primer día después de elecciones toda esa buena construcción de lo que va a ser nuestro Plan de Desarrollo, pues sin duda recibir la invitación del Gobierno Nacional, no solo de su felicitación sino de su invitación a construir de la mano con el Gobierno Nacional nos permite seguir avanzando en lo bueno que ha trabajado el gobierno departamental saliente y desde luego continuar con las grandes ejecutorias para el Departamento.

¿Cuál es el compromiso de su gobierno con la protección del páramo de Santurbán?

Siempre lo he expresado, no solo como excongresista siempre he expresado el ámbito y el apoyo a la preservación y conservación del medioambiente: no a la megaminería, no al fracking, siempre lo expresé y así mismo mantendremos esa postura en nuestro gobierno. Acá necesitamos un desarrollo sostenible de la preservación y conservación de nuestras fuentes hídricas yo fui funcionario del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y siempre me quedó impregnado, grabado en la mente y en el corazón que el agua es fuente de vida y así mismo tenemos que trabajar por esa conservación y preservación y ese desarrollo sostenible. Vamos a aplicar cuatro de los de los 17 objetivos de desarrollo sostenible para poder tener en nuestro Departamento un verdadero ecosistema que garantice la vida de nuestras futuras generaciones.

¿Cómo recuperar la red terciaria del Departamento?

Nuestra propuesta de campaña es la de construir cerca de 500 kilómetros de placa huella, pero tenemos que articular como se lo expresábamos al señor Presidente para que con el Plan de Desarrollo poder jalonar los mayores recursos para poder apostarle a una red terciaria de mayor impacto, de mayor crecimiento y sobre todo de conectividad y ese va a ser también un trabajo. Así mismo, vamos a trabajar por la construcción de 2.000 proyectos de vivienda rural. Nuestro Plan de Desarrollo va a estar articulado y engranado a lo que es el Plan Nacional de Desarrollo donde se requiere. Santander tiene un déficit de más de 16.400 viviendas rurales en el Departamento, y vamos a apostarle. Todo lo que se haga en pro de nuestras familias campesinas, de nuestra red terciaria del departamento sin duda es para generarle competitividad y ese nuestro eje principal competitivo para el Departamento.

¿Continuará con el aprovechamiento turístico de Topocoro?

Aquí hay unos ejes de turismo muy importantes, el embalse de Topocoro es uno de ellos y le vamos a apostar. Santander va a ser el Departamento más turístico de Colombia y por eso con estos ejes estratégicos como es Topocoro lo vamos a impulsar y a seguir desarrollando con Pamuca el Parque Nacional del Cacao, que sin duda jalonará un gran desarrollo, una gran inversión y sobre todo, una gran generación de empleo y el crecimiento del PIB en el departamento de Santander en los próximos cuatro años.