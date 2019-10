‘Rodolfistas’ derrotan a liberales en el Concejo de Bucaramanga

Cuatro años después, Rodolfo Hernández volvió a derrotar las maquinarias electorales. Esta vez el impulso le sirvió, no solo para mantener la Alcaldía de Bucaramanga, sino para modificar el mapa político del Concejo, convertido en la ‘piedra en el zapato’ a lo largo de todo su mandato.

La Liga de Gobernantes Anticorrupción, como se denomina su movimiento plataforma, obtuvo ayer la mayor votación para esta corporación, con 37.982 sufragios, lo que le permite hacerse con cuatro curules. Bajo este panorama, este movimiento asumiría el control de la coalición de apoyo al electo Juan Carlos Cárdenas.

A estas fuerzas se suma el Partido Alianza Verde, sorpresa también en los comicios a esta corporación, al contabilizar 35.056 votos y sumar tres curules. Si bien este grupo político ha dicho que coincide con la Liga de Gobernantes Anticorrupción en temas como la lucha contra la corrupción y la defensa del medio ambiente, aclaran que “no son lo mismo”.

El abogado Carlos Felipe Parra, cabeza de lista de Alianza Verde, lo dejó claro anoche: “Nadie es una encomienda de nadie. Que si somos lo mismo que la Liga de Gobernantes de Anticorrupción, la respuesta es no. Somos una expresión política diferente y alternativa...”. No obstante, el Partido Alianza Verde asegura que apoyará el mandato del electo Juan Carlos Cárdenas. “Eso sí, seremos independientes y ante cosas malas, no nos quedaremos callados...”, precisó Parra.

La tercera fuerza que se suma en el Concejo de Bucaramanga proviene del Partido Liberal, el gran derrotado al interior de la corporación. Hace cuatro años obtuvieron 10 de las 19 curules. En esta ocasión solo alcanzaron a sumar tres. Además, pasaron de obtener 91.878 votos a contabilizar ayer 33.912. La oposición de los liberales al mandato de Rodolfo Hernández se reflejó en temas como la pavimentación de la malla vial, el plan de espacio público, el manejo de las ‘Zonas Azules’, el Pico y Placa, el presupuesto de gasto y construcción de un sendero en los cerros orientales.

En los últimos tres años, el tono de las declaraciones de ambos bandos, las cuales inundaron a diario las redes sociales y los titulares de prensa, fueron subiendo de color, incluso se llegó a la agresión física, como sucedió con el golpe de Rodolfo Hernández al entonces concejal John Claro.

En ese ‘rifirrafe’ aparecieron concejales liberales posando ante las cámaras con narices de payaso como supuestos actos simbólicos contra la gestión del alcalde Hernández, hasta episodios de Facebook Live en donde el Jefe del Gobierno aseguraba que ‘les cantaba la tabla’ a los ediles y los calificaba de “corruptos y politiqueros”.

El rifirrafe entre el Concejo y Rodolfo Hernández, según analistas, tuvo como consecuencia la poca celeridad con la que se aprobaron los recursos y proyectos de inversión social para la ciudad. Pero el Partido Liberal, coalición mayoritaria de oposición, no solo fue protagonista de estas polémicas. Un video, hace dos años, en el que se ve a las concejalas Martha Antolínez y Nancy Elvira Lora, mientras observan una revista de catálogo comercial durante una sesión del Concejo, generó polémica en la capital santandereana. Junto a ella se observa a Martha Antolínez, también concejala Liberal, quien no para de mirar el teléfono celular, a pesar de que en ese momento hay un debate en curso.

Estas dos concejalas buscaban su reelección, al igual que buena parte de la bancada liberal. Todos se ‘quemaron’ bajo los efectos del fenómeno político que se convirtió Rodolfo Hernández. Solo pudo revalidar su curul Javier Ayala. También quedó por fuera Henry Gamboa, el concejal que tenía mayor tiempo reeligiéndose en el Cabildo.

Junto a Ayala, solo los concejales Edinson Fabián Oviedo, de Cambio Radical y Nelson Mantilla Blanco, del Movimiento Alternativo Indígena, conservaron sus curules.

Para el analista Gerardo Martínez, es esperanzadora la renovación en el Concejo . “El cambio de curules genera optimismo. Pero es necesario hacerles seguimiento. He visto muchos Concejos renovarse con la llegada de nuevas personas. Pero lo que requiere la ciudad es un cambio de costumbres y eso es lo que esperamos...”.