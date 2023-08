Consultado por la Unidad Investigativa sobre las revelaciones del informe periodístico, el excontralor de Santander, Fredy Anaya, negó haber participado o tenido alguna injerencia en las decisiones administrativas de la Cdmb, relacionadas con cambios en el uso del suelo en los casos presentados en el artículo.

Negó haber usado sus influencias en la Cdmb para cambiar el uso de suelos para que posteriormente él, sus empresas o socios terminaran con daciones de pago en especie. Según Anaya todo se debe a contratos legales por asesorías.

Así mismo, desmintió que esté presionando a alcaldes en nombre de la Contraloría Departamental para que respalden la candidatura de Héctor Mantilla como lo han denunciado algunos mandatarios y por lo que están pidiendo explicaciones en el Congreso de la República, también revelado en el informe.

“Soy desempleado si no lo sabia, puedo participar en política cuando quiera, a no ser que exista una norma que me lo prohiba. Si conoce alguna norma que esté violando por favor me cuenta”, respondió Anaya Martínez.

Sin embargo, advirtió que al no tener credencial de funcionario público puede participar abierta y activamente en política en la actual contienda electoral, si así lo desea.