Barrancabermeja le marchó al

Parte de Tranquilidad

Como se recordará, las autoridades activaron un Puesto de Mando Unificado en la ciudad, para hacer monitoreo de la jornada de paro nacional.

“Se hizo el respectivo monitoreo y el parte es de tranquilidad. Hay normalidad en la ciudad, hay unas concentraciones, especialmente en el As de Copas, lo cual represó el tráfico”, dijo la Secretaria de Gobierno, Francy Álvarez.

Según la funcionaria, se había acordado con los organizadores de las protestas no hacer bloqueo de vías, no obstante, esto no se cumplió.

Por su parte, el coronel Savin Andrade, comandante operativo de la Policía de la región, dijo poco antes del mediodía que el parte era de total tranquilidad.

“Tenemos dispuestos controles en todo el Magdalena Medio y hasta ahora la jornada se ha realizado de manera pacífica”, dijo el oficial.