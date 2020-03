San Gil ha tomado medidas frente a la propagación del COVID-19 que ha ido en aumento a nivel nacional. Pese a que hasta el cierre de esta edición no había casos registrados en Santander, el alcalde Hermes Ortiz Rodríguez fue severo al recordarle a la comunidad la responsabilidad de cada quien para evitar un posible contagio y además pidió al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, dar celeridad a los trabajos y construcción del Hospital de San Gil.

A propósito de la reunión entre Aguilar y los mandatarios de cada municipio del departamento, Ortiz Rodríguez manifestó su preocupación frente al tema sanitario y lo que tiene que ver con un hospital que hoy se encuentra en el piso. “Dimos a conocer la problemática al Ministerio de Salud y Protección Social en cabeza de Fernando Ruiz Gómez, así como al mismo Gobernador, pues San Gil es un principal corredor vial en Colombia y además tenemos visitas constantes de turistas del mundo. Necesitamos un hospital y para ello una adición de 20 mil millones de pesos que requiere la obra”.

¿Cómo va la obra?

Las obras de lo que será el Hospital de San Gil están detenidas desde el 20 de noviembre pasado y registran un avance de construcción de tan solo el 11%.

Una vez fue demolido el viejo hospital se presentó un proyecto para contar con uno nuevo, el cual requería una inversión inicial de $23.700 millones. No obstante, el proyecto fue detenido en noviembre pasado al percatarse que los suelos no eran aptos para la nueva estructura.“Hemos visitado la obra en San Gil y nos tiene muy preocupados. Está suspendida desde el año pasado luego de radicar unas modificaciones ante el Ministerio de Salud. Esto era necesario, pues al momento de realizar las excavaciones se pudo comprobar que el suelo no era pertinente. Esta situación requiere modificación en los diseños”, dijo a Vanguardia Jaime René Rodríguez, secretario de Infraestructura de Santander, en su última visita en enero de 2020.

Ante esto, Hermes Ortiz decidió acatar las directrices departamentales y nacionales con “seria necesidad”. Pidió de manera especial a padres de familia para que mantengan a sus hijos en casa y eviten el menor contacto con personas externas. “Tenemos que tomar acciones a todo nivel. Ya hemos logrado que nuestro Terminal de Transportes tome medidas necesarias, así como hostales y lugares públicos, es decir donde hay mucha afluencia de turistas y extranjeros. Dentro del Consejo de Gobierno enviamos un mensaje a la comunidad para que tomen medidas necesarias: tomar agua, lavarse las manos mínimo cada 3 horas, no saludar de beso ni de mano y no asistir a eventos masivos”:

Por el momento los actos religiosos de Semana Santa están suspendidos. Así también la celebración del cumpleaños de San Gil que estaba previsto para hoy martes 17 de marzo. Sin embargo, la ciudadanía podrá izar sus banderas en cada hogar.

Margarita Lucía Vega Roberto, subsecretaria de salud de San Gil, reiteró que no hay casos confirmados en el departamento, mucho menos en el municipio. La funcionaria habló sobre la responsabilidad de cada persona en caso de que se llegue a ser un posible portador. Explicó que se debe hacer un chequeo en caso de que haya estado en zonas endémicas o haya tenido contacto con personas contagiadas. De ser así, el Instituto Nacional de Salud hará las respectivas pruebas.

Ante la constante afluencia de extranjeros en la capital de la provincia guanentina, Vega Roberto advirtió que primero se deben determinar los criterios con el/la posible portador/a, por lo que debe aislarse mientras el hospital hace las pruebas. La red pública desplaza un médico y un bacteriólogo hasta el lugar de residencia del paciente y le hará exámenes. En dado caso que el paciente resulte contagiado será hospitalizado y el centro debe tener un espacio adecuado para aislar al paciente.