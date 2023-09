Las llamadas de spam pueden llegar a ser todo un dolor de cabeza, pues no solo son incómodas e inoportunas, sino que, en el peor de los casos, representan un peligro para tu información privada como aquellas que están diseñadas estrictamente con la intención de extorsionarte, robarte dinero o datos personales.

Lastimosamente, estas intempestivas llamadas no deseadas siguen aumentando en Colombia. Los últimos estudios adelantados por la empresa TrueCaller, una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo para bloquear llamadas no identificadas, encontraron que en los últimos años se ha registrado un crecimiento sustancial en el número de llamadas no deseadas en el país.

Según el estudio, los colombianos pueden llegar a recibir hasta 10 llamadas spam al mes, donde sobresalen las relacionadas con ventas, suscripciones y encuestas.

Este asunto también se ha convertido en una preocupación mundial. Empresas como Hiya, otra de las plataformas comprometidas con la identificación, bloqueo y protección de llamadas spam, alertan que en el mundo se registraron cerca de 7,5 billones de llamadas de ese tipo en el último trimestre del 2022; es decir cerca de 82 millones de llamadas spam diarias. Las cifras son realmente alarmantes, por lo que esas plataformas, reconocidas globalmente, trabajan por mejorar sus tecnologías para reducir considerablemente la cantidad de llamadas indeseadas.