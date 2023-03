El Departamento Nacional de Estadística (Dane) informó que la industria TI de Colombia tuvo un crecimiento del 10% en 2021, mientras que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) proyectó un déficit de 200 mil profesionales en tecnología para 2025.

Dentro de este hub, Skills Boost te propone una completa ruta de aprendizaje que contempla habilidades básicas de TI, datos e infraestructura en la nube.

La misma está conformada por 24 laboratorios y te introducirá al abecé de conocimientos relacionados con algunas soluciones de Google Cloud, como BigQuery, Dataflow, Kubernetes, entre otras.

Según el reporte de Global Knowledge 2022 IT Skills and Salary Report de Skillsoft, en 2022 las áreas de mayor inversión en Latinoamérica fueron cloud Computing, con el 48% de los departamentos de TI apostando por esta tecnología, el 31% en inteligencia artificial y machine learning y el 30% en ciberseguridad.

Esta tendencia en la región va acorde con las prioridades de inversión a nivel mundial, donde el 41% de las áreas de TI ubican a la computación en la nube como el principal rubro de inversión, el 31% en ciberseguridad y el 30% en inteligencia artificial.

Entre las 10 certificaciones de nube que representan más ingresos para los profesionales en IT en Latinoamérica se encuentra la de Google Cloud Professional Cloud Architect (U$64.303 en promedio al año a nivel global ), según el Global Knowledge 2022 IT Skills and Salary Report de Skillsoft.s

“En Google Cloud tenemos un fuerte compromiso de acompañar y fortalecer la creación de la fuerza de trabajo en Colombia y Latinoamérica. Por ello, la educación se convierte en el vehículo de desarrollo de la industria y en el impulsor de la formación del nuevo talento en TI con las habilidades y especializaciones que el mercado requiere”, señala Juan Pablo Consuegra, Country Manager de Google Cloud en Colombia.