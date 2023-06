Hay varias formas y aplicaciones para proteger los teléfonos Android de posibles fisgones o personas que toman el celular, ya sea por medio de la contraseña, activando el reconocimiento facial, poniendo la huella dactilar de acceso o incluso esconder las fotos que preferimos mantener ocultas. Además: ¿Cómo saber si WhatsApp o Facebook han hecho uso de la cámara o el micrófono de su celular? En ese sentido, también es posible activar el ‘modo invitado’ para tener más privacidad en momentos en los que no hay mucho tiempo para hacer alguna de las opciones anteriores. Esa función nos brinda la posibilidad de ocultar archivos predeterminados, galería de fotos, álbumes o alguna información que no desee que terceros vea o tenga acceso a ella, pero deja habilitadas algunas funciones básicas que necesite. La ventaja de activar ese modo en los teléfonos es que no deberá estar pendiente de que otras personas tengan acceso a sus mensajes o contenido privado, porque le dará una mano extra para mantener sus datos bajo control.

Los pasos

Para activar el 'modo invitado' debe seguir estos pasos: Primero, deberá abrir la aplicación de 'Ajustes', en ella deberá buscar la opción de 'Usuarios y cuentas', ahí se desplegarán algunas alternativas para modificar, busque el nombre 'Usuarios' y entre. Después, deberá tocar la opción de 'Añadir invitado' e introducir un nombre nuevo como 'Modo invitado', dele crear y espere unos segundo a que el celular se configure Para acceder a esa nueva cuenta solo deberá deslizar la pantalla del móvil de arriba hacia abajo. Seguido, toque el botón azul y elija la cuenta creada. Al momento en que quiera volver a su cuenta normal, despliegue el acceso rápido y seleccione su perfil personal.

Así puede configurar su Wifi para evitar que se desconecte

Es probable que a alguien le haya pasado que se desconecte el Wifi en el dispositivo móvil sin ningún motivo aparente debido a su gran uso en los hogares, puestos de trabajo o establecimientos. Por esa razón, es indispensable tener conocimiento de que en todo celular con un sistema operativo Android existe un ajuste que puede estar ocasionando este problema. Sin embargo, hay una forma para solucionarlo de forma rápida y eficiente. Dentro de la configuración Wifi de los teléfonos inteligentes existe una herramienta que, cuando se encuentra activada, permite que el dispositivo seleccione automáticamente las redes más óptimas. Se recomienda: Se buscan 1.000 emprendedores en Santander para capacitarlos gratis en e-Commerce A pesar de que esa función sea catalogada como útil, se debe tener en cuenta que puede llevar a que la conexión se desconecte si la velocidad se reduce temporalmente. En ese sentido, el sistema prioriza el uso de datos móviles o busca otras redes disponibles con una mejor conexión. Aunque la caída de la velocidad en la conexión Wifi puede ser momentánea, en ciertas oportunidades no se vuelve a restablecer la red inalámbrica. La situación puede resultar frustrante, debido a todas las actividades que se hacen hoy en día en el dispositivo móvil. Ingrese a los ‘Ajustes’ y seleccionar ‘Internet y redes’, luego, presione en ‘Preferencias de Wifi’. Después, vaya a la opción ‘Seleccionar las mejores redes automáticamente’ y desactívela.

Close up of a teenager on her smartphone