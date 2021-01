Sin embargo, según Lentesplus.com, el 30 % de la población encuestada, no ha adoptado buenos hábitos para proteger su visión y de acuerdo a los últimos estudios del Instituto Nacional de Cancerología ,INC, de cada 10 hogares, sólo el 1.5 se protege del sol.

De acuerdo con los expertos, sin importar el lugar donde se encuentre, bien sea en casa, en la calle o en la oficina, el uso del protector solar es el aliado más importante para proteger la piel y prevenir enfermedades en la dermis que puedan evolucionar, inclusive, a cáncer.

Lea también: ¿Qué es GameStop? La revuelta de los inversores de Reddit que está sacudiendo a Wall Street

Es indispensable usar productos que protejan de los rayos emitidos por dispositivos electrónicos, los rayos solares que entran por las ventanas o que se reciben directamente cuando se está en sitios abiertos.

“Este próximo 4 de febrero, Día Mundial de la lucha contra el Cáncer, es una fecha para hacernos más conscientes de prevenir enfermedades como el cáncer de piel. Específicamente para patologías de la piel, cuidarnos resulta un trabajo que está en nuestras manos y al alcance de todos. Es por eso que queremos promover el uso de protectores solares con un amplio espectro como la acción más sencilla de cuidado de la dermis. Asimismo, hacemos un llamado a visitar regularmente al dermatólogo, sobre todo cuando veamos alguna anomalía en cualquier parte de nuestro cuerpo”, asegura Alejandra Angulo, brand manager de la categoría de cuidado personal de Yanbal.

De acuerdo a los últimos estudios del Instituto Nacional de Cancerología ,INC, teniendo en cuenta la información poblacional disponible para Colombia, se estima que el número absoluto de casos nuevos de cáncer de piel por año puede estar alrededor de 26.456.

Es importante buscar maneras en las que los niños y jóvenes usen de forma correcta el tapabocas, para que no les empañe las gafas y no lo tomen como excusa para no usar los dispositivos de corrección visual.

Además: Top 10: los equipos más vendidos en Bucaramanga en 2020

Se suele cuidar mucho la piel del rostro, pero no hay que descuidar el cuerpo. Se suele olvidar el cuero cabelludo, las orejas, el cuello, el pecho, los brazos, las manos y hasta las piernas, y estas son las partes del cuerpo que también están expuestas al sol en muchas ocasiones.

La salud visual de los chicos

Con el regreso a clases virtuales o semipresenciales en algunas zonas del país, la salud visual de los escolares se puede ver afectada por la exposición a múltiples pantallas.

La televisión, aplicaciones móviles, videojuegos y redes sociales han sido una de las principales fuentes de entretenimiento de niños y adolescentes durante la pandemia. Si se suma a esto la educación virtual, la sobrexposición a pantallas podría configurarse como un riesgo para la salud visual ante estos cambios de hábitos.

El esfuerzo extra que realizan los ojos puede influir, además de los síntomas de fatiga visual, al desarrollo de falsas miopías. Por eso es importante establecer, en la familia, pautas para los tiempos de uso de pantallas después de las actividades académicas.

La recomendación de los oftalmólogos tanto para chicos como para adultos, es usar filtros que bloqueen la luz azul que emiten las pantallas electrónicas y en el caso de quienes usan lentes de contacto, aumentar la frecuencia de uso de gotas hidratantes e inclinarse por productos humectados.

De la misma forma, se aconseja, adoptar hábitos de pausas activas visuales con ejercicios sencillos como parpadeo y fijación de la mirada en objetos lejanos por cada 20 minutos de trabajo.

Señales de alerta

Existen múltiples factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes y la visión es uno de los más importantes. Problemas de atención, coordinación en actividades físicas y dificultades en la lectoescritura pueden ser causados por afecciones que deben ser corregidas a tiempo para evitar la aparición de problemas como ojo perezoso o ambliopía, comunes en niños y adolescentes que no usaron corrección visual a tiempo.

“Es muy importante prestar atención a las distancias de trabajo que emplean los niños. Una distancia correcta debería ser aproximadamente de 40 cm. Si se detecta que el niño se acerca mucho a la pantalla para observar mejor es una señal de que puede presentar algún defecto visual”, dice Nicole Parra, optómetra de Lentesplus.com.

Entérese: YouTube paga más de 30.000 millones de dólares a creadores de contenido

Agrega que señales como enrojecimiento en los ojos, lagrimeo, picazón, dolores de cabeza, molestia a la luz o visión borrosa, indican que urge una revisión o examen visual al niño, para hacer una detección temprana y oportuna de un problema visual.

Consejos para cuidar la piel

-Aplique bloqueador cada 3 o 4 horas, dependiendo de la exposición directa al sol que se tenga.

-Al estar en la playa, piscina o practicando algún deporte al aire libre, es indispensable aplicarse bloqueador solar 20 minutos antes de salir a exposición solar y cada dos horas reaplicarse el protector de alto espectro.

-Procure lugares con sombra y evite el sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, cuando los rayos solares son más intensos.Después de estar expuesto al sol, retire el producto y posteriormente hidrate su piel del rostro, cuerpo y labios.

-Use ropa que proteja su piel del contacto directo con el sol como gorras, sombreros, prendas de tejidos ajustados y mangas largas.

- La médica dermatóloga María Bernarda Durango, explica: “Dentro de la rutina de cuidado de piel debemos incluir la limpieza, que debe hacerse mañana y noche, al igual que la hidratación.

Además, siempre es recomendable llevar protector solar, este se debe escoger de acuerdo al tipo de piel del paciente. Por último, recuerde que una alimentación saludable contribuye su cuidado”.