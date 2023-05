$!Nintendo anunció algunos de sus videojuegos más comprados entre 2022 y 2023

Sin embargo, la empresa con sede en Kioto (oeste) vio sus ventas de consolas Switch caer un 22 %, a 18 millones de unidades.

La compañía justificó ese descenso por la penuria de los semiconductores y por unas ventas menos dinámicas de lo previsto durante las fiestas de fin de año.

Para 2023/24, el grupo anunció previsiones muy prudentes y espera un beneficio neto de 340.000 millones de yenes, lo que implicaría una caída interanual de 21 %.

En cuanto a la facturación, la compañía prevé alcanzar un volumen de negocio de 1,450 billones de yenes, contando en particular con el lanzamiento este viernes del esperado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Para 2023/24, Nintendo prevé una nueva caída significativa (-16,5%) de sus ventas de Switch, su consola lanzada hace siete años.