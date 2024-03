Doce corredores conformarán los 20,1 kilómetros de ciclorruta en Bucaramanga

De acuerdo con los diseños de los 20,1 kilómetros de ciclorruta que Bucaramanga tendría para 2019, ONU Habitat anunció que dicha bicirruta estará conformada por un total de doce corredores.

En días pasados, ONU Habitat hizo un recorrido por varios de los sectores donde se definieron las rutas. (Foto: Suministrada /VANGUARDIA LIBERAL)

“Uno de los más importantes lo hemos denominado eje Norte - Sur, que es un corredor de cuatro kilómetros y que va por la carrera 21 y conecta el Norte con el Sur de la ciudad. Son aproximadamente 45 cuadras”, informó Rafael Forero, enlace ONU Habitat.

Forero también destacó la ruta que unirá el Parque de los Niños con Cabecera, así como una en Cabecera alta y otro en Cabecera baja, cuya distancia completa los 1,2 kilómetros, cada uno.

“Son corredores importantes porque conectan el Norte y el Sur de la ciudad, y algunos tramos estratégicos de Oriente y Occidente, así como parques, universidades, sectores financieros con sectores residenciales”, afirmó Rafael.

ONU Habitat avanza en los estudios finales. En días pasados se realizaron visitas de inspección a tres de estos corredores.

“Estamos tramitando autorizaciones que nos tienen que dar Planeación o la Dirección de Tránsito, y esperamos que a finales de noviembre presentemos los diseños, así como los pliegos para que la Alcaldía inicie la ejecución”, indicó el vocero.

Así mismo, las rutas fueron contrastadas con las directrices del Plan de Ordenamiento Territorial, para verificar que todas cumplan con los requerimientos del POT.

Construcción colectiva

Para definirlas, ONU Habitat comentó que se realizaron talleres y actividades con colectivos de ciclistas y biciusarios.

“También utilizamos la aplicación Biko, que nos ayuda a tener una mapa de calor que nos muestra por cuáles calles y qué sectores se mueve la gente en bicicleta”, manifestó Forero.

Retos y desaciertos

De acuerdo con Andrea María Navarrete, fundadora del colectivo Mujeres Bicibles y ciclista urbana, esta ciclo-infraestructura tendrá un impacto positivo para la ciudad, pues dará espacio a la bicicleta como medio de transporte.

“Siempre se ha pensado en el carro como primera opción y la bicicleta como una alternativa, y debe cambiarse ese concepto”, dijo.

Sin embargo, destacó que este tipo de iniciativas suponen retos en su implementación. Por ejemplo, la cicloruta que ya funciona del Parque de los Niños a la UIS, a su criterio no es del todo eficiente.

“En esa prueba y error que fue esa primera ciclorruta, faltaron esfuerzos para hacer un buen trabajo, sin embargo celebro que existan porque eso anima a los que no han pedaleado”, indicó Navarrete.

La ciclista urbana explicó que una de las características que debe tener la ciclo-infraestructura es la directividad del punto A al punto B, y que en este caso, no se cumple.

“Para movilizarme en la ciudad, a mi no me sirve una ruta que me va a dar muchas vueltas para llegar a mi destino final”, explicó.

Política pública de la bicicleta

Dentro del convenio entre la Alcaldía, ONU Habitat y el AMB, también está prevista la entrega de la Política pública de la bicicleta. En esta, se plantean metas a corto, mediano y largo plazo en materia de movilidad sostenible.

“A corto plazo se tienen estipulado este corredor de 20 km, a mediano plazo, es decir, para 2025, nuevas rutas que incluyen otros 25 km en Bucaramanga, para tener un aproximado de 50 km dentro de la ciudad. Como metas a largo plazo, planteadas a 2030, se encuentra una red metropolitana de ciclo-infraestructura en la que se suman propuestas para Girón, Floridablanca y Piedecuesta, y que sumarían unos 150 kilómetros de corredeores en total”, explicó Rafael Forero, enlace ONU Habitat.