Inquietud para el alma: ¿Cuáles son las ‘rocas’ más importantes?

Lo esencial en la vida es nuestra familia, la salud, la formación moral, nuestros sueños y, en general, todo lo que nos hace felices. Sin embargo, todas esas cosas solemos dejarlas en segundo plano, como si lo ‘trivial’ o lo ‘material’ nos llenara más.

¿Ha intentado meter piedras en un tarro? Ese ejercicio, aunque parece sencillo, puede resultar una experiencia muy reflexiva.

Haga este ejercicio: imagine que su vida es como una botella que debe llenar con piedras de diferentes tamaños, representando cada una de ellas con alguna responsabilidad o anhelo.

Si comienza llenando el tarro con las piedras más grandes, esas que simbolizan sus deseos más significativos, se asegurará de que estas ocupen un espacio central en su vida.

Luego puede agregar las piedras más pequeñas, que representan lo que se podría llamar como los compromisos menores. Al seguir este orden, usted se enfocará en las metas más relevantes y no las desplazará por asuntos menos importantes.

O sea que, al darle prioridad a lo esencial, podrá lograr un equilibrio en su entorno, permitiendo que todo encaje de manera armoniosa y efectiva.

Así como en el tarro puede optimizar el espacio y asegurarse de que entre el mayor número posible de piedras; en la vida, al priorizar lo significativo, podrá llenarse de más de razones para vivir.

¿Cuál es la ‘roca’ grande o la más importante en su vida? ¿Acaso es su salud? ¿Su familia? ¿Será algún sueño en particular que tiene? ¿Podrá ser el disfrutar cada instante que Dios le regale? ¿Tal vez será estudiar? o ¿Cultivar su vida interior?

Es claro que las cosas más trascendentales de la vida son distintas para todos, pues cada cabeza es un mundo.

Pero lo que hay que retener es la importancia de meter primero esas piedras grandes de las que hablamos en esta página para que no se olvide de ellas.

¿A qué voy? A que debe organizar sus prioridades en la vida para alcanzar una mayor plenitud.

También es clave fortalecer su espiritualidad, pues ella le ayudará a descubrir el sentido de su vida, a mejorar su sentimiento de paz, a sobrellevar los tiempos difíciles y de estrés, a sentirse más seguro, a comunicarse mejor con las personas más cercanas para compartir las cosas alegres y también las tristes.

Tener un buen propósito de vida, del mismo modo, es una forma de mantener la brújula que siempre le indicará hacia qué dirección ir; además, es una gran fuente de motivación para continuar ante las dificultades, incluso para algo que parece tan simple, pero es poderoso, como levantarse de la cama cada mañana.

Este texto es un llamado a reflexionar y a actuar sobre una vida en la que lo ‘trivial’ no pueda jamás desplazar a lo esencial. ¡Dios lo bendiga!

BREVES REFLEXIONES

¡Dar ese primer paso!

Si siente que necesita cambiar algo en su vida y es consciente de hacerlo, habrá dado un primer paso. Pídale a Dios que lo conduzca por el trayecto correcto y que le permita hacer esa modificación que tanto necesita. Recuerde que, para que eso se le dé, debe tener fe y determinación.

Cosas buenas llegan a los que esperan, pero cosas aún mejores les suceden a quienes van detrás de lo que quieren. ¡Manos a la obra! No busque excusas para no actuar, pues usted tiene todo lo que necesita para soñar y crecer; de hecho, está vivo y eso es suficiente para mirar hacia adelante.

Aprenda a lidiar con ese problema que lo aqueja, buscándole una salida y, por supuesto, haciéndose más fuerte cada día. No olvide quién es y déjese llevar por su intuición. Y más allá de las circunstancias por las que atraviese, haga copio de entereza, y de decisión.

La espiritualidad se relaciona con tres puntos claves: 1. La inteligencia, 2: La fe y 3: La perseverancia. Tales ingredientes le permiten darle un valor a su vida. Es preciso, eso sí, comprender la realidad profunda de lo que le sucede para ver las cosas como son y no con una perspectiva negativa.

EL CASO DE HOY

¿Cómo sobrellevar los problemas?

Testimonio: “Veo mi entorno gris y he ido perdiendo mi entusiasmo. Debo decirle que pasé por circunstancias difíciles y, desde entonces, disminuyeron mis energías. Lo he estado leyendo y me gustaría saber qué papel podría jugar la espiritualidad en mi caso y cuáles medidas debería adoptar. Gracias”.

Respuesta: La espiritualidad le serviría para conectarse con usted mismo; es decir, le permitiría mirar hacia dentro y reflexionar sobre eso que vive.

Tenga presente que las tardes más bellas llegan justo después de las mañanas más agitadas; y, a veces, tras un agradable día de sol, caen lluvias que revitalizan el alma. Cito esos ‘pronósticos’ para que comience cada día cultivando la esperanza, pues ella lo hará balancearse dulcemente al vaivén de sus ilusiones.

Por muy atormentado de penas y de sufrimientos que hoy esté, debe tener la entereza suficiente para recomponerse.

Aceptar las circunstancias que no puede cambiar le puede ayudar a enfocarse en las situaciones que sí puede modificar.

Sea creativo, muévase hacia otros horizontes y plantéese metas realistas. Haga algo regularmente que le permita avanzar, así al principio le parezca que solo da pasos pequeños.

En síntesis, le corresponde ser un optimista tenaz para que pueda ver en todo lo que le pasa una oportunidad más de disfrutar su existencia.

Le recuerdo que la vida está llena de colores y de una gama de aristas que le ayudan a crecer. Ojo: ser optimista no es quedarse sentado esperando a que ‘todo le caiga del cielo’; es soñar lo mejor, mientras hace todo lo posible por hacer realidad lo que sueña.

Pídale a Dios que le dé la claridad y la sabiduría suficiente para superar los momentos difíciles por los que pasa.