Identifique los síntomas del dengue, actúe y evite automedicarse

Si bien la fiebre es el síntoma más común, los expertos en salud sugieren otros que le pueden servir para actuar a tiempo y contener la enfermedad.

Las autoridades de salud recomiendan a las personas con síntomas que se dirijan a un centro médico y eviten automedicarse.

A hoy, de acuerdo con el último boletín epidemiológico emitido por el Instituto Nacional de Salud (INS), Santander es el quinto departamento a nivel nacional con 7.931 casos de dengue. Bucaramanga es el primer municipio con más de 2.400 casos, por ello es pertinente tomar medidas de prevención, pero también de atención en caso de algún síntoma para actuar de manera oportuna.

En ese contexto, profesionales del Hospital Internacional de Colombia (HIC) ofrecen recomendaciones para identificar la enfermedad a tiempo de acuerdo con los síntomas y así actuar.

El infectólogo del HIC, Augusto Solórzano Ramos, explicó que si bien el síntoma más común es la fiebre, se pueden reconocer otros signos de alarma para que se le preste la atención requerida, incluso médica si es necesaria. Tenga en cuenta que si además de la fiebre presenta inflamación en las piernas, alteración del estado mental (desorientación), dolor abdominal intenso, sangrado inusual, vómito y diarrea, debe tomar medidas entre ellas dirigirse a un centro asistencial.

Sobre la automedicación, el experto dijo que “el uso de medicamentos no recomendados podría agravar la evolución de una infección por dengue. De modo que solo avalamos, en el caso de la fiebre, el uso de acetaminofén. Antibióticos u otros medicamentos no están autorizados y no deben utilizarse”. Por ello es preciso, ante un signo de alarma, dirigirse al médico y no automedicarse.

Las autoridades piden a los ciudadanos apoyo para eliminar los posibles criaderos.

Otras de las recomendaciones tienen qué ver con los espacios de la vivienda y recipientes. Es necesario:

- Proteger el agua almacenada y la que se va a consumir.

- Usar camisa y pantalón largo; usar repelente.

- No dejar acumular agua en recipientes como tanques, canales y llantas.

- Recolectar y disponer de manera adecuada las basuras.

- Evitar golpes de calor con una adecuada hidratación, en especial a personas con hipertensión, diabetes y condiciones especiales de salud.

- Los cambios bruscos de clima favorecen las infecciones respiratorias, si se tienen síntomas es mejor aislarse, usar el tapabocas, lavar frecuentemente las manos y cuidar de los mayores y niños menores de 5 años.

De los 7.931 casos de dengue reportados en Santander, el 39 % ha presentado signos de alarma y el 1 % se han considerado graves. En el área metropolitana de Bucaramanga ya se registran ocho muertes por esta enfermedad.