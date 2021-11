Mientras en otras ciudades hay alerta por el aumento del precio del más popular de todos los platos, el ‘corrientazo’, en Bucaramanga quienes viven de ese negocio dan parte de tranquilidad. Acá el plato favorito de la ‘clase obrera’ no ha subido aún.

Claro, nadie es ajeno a las alzas de los productos de la canasta familiar y en la injerencia que tendrían los costos en la bandeja en la que siempre se sirve arroz, carne, papa y la infaltable sopa. Tranquilos, con todo eso, el precio no supera los $9 mil todavía.

Y es que en Bucaramanga, igual que en toda Colombia, ese plato es reflejo de una sociedad que ha tenido que aprender a sacarle el quite a las afugias económicas y, por supuesto, a no afectar tanto sus alicaídos bolsillos que deben responder no solo por el alimento sino por los gastos del hogar.

Quienes preparan este almuerzo aprendieron en la ‘escuela de la vida’ a conocer del sudor diario de cada comensal. Por eso ‘entre gustos no hay disgustos’ para calmar ‘el filo’ de los clientes para que al otro día puedan regresar.

Aunque se reporta aumento de precio de este plato en otras ciudades, por fortuna en Bucaramanga el valor se mantiene, claro, hay que estar preparados para un incremento, pues en los últimos meses varios productos del mercado han aumentado de precio.

Hace dos años, antes de la pandemia se podía encontrar en el centro de la capital de Santander un ‘corrientazo’ a $7 mil.

En lo que va corrido de este año, a octubre, la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas llegó a 13,21%.

A pesar que la inflación, sorprendió una variación mensual de 0,01%, los precios de los alimentos mantuvieron la tendencia al alza en los últimos meses.

Para el presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), Guillermo Gómez París, “es inevitable, por lo menos los establecimientos formales van a tener que aumentar el 27 % en sus almuerzos.

“Es terrible, no quisiéramos hacerlo, pero hay presiones inflacionarias muy fuertes. Hay materias primas vitales como la carne, el pollo, el aceite, los huevos, los lácteos, las legumbres, que han aumentado en promedio el 40 por ciento”.

Entre los sitios de mayor venta del ‘corrientazo’ están las plazas de mercado, donde los dueños de restaurantes reportan que cerca de 500 clientes se sientan en sus mesas a pedir el plato del día.

Una persona del común puede ganarse $908.526 pesos, cifra del salario mínimo. De esto, debe destinar cerca de $240 mil para la alimentación del mes, es decir, por los 20 días. Y eso de solo almuerzos, sin contar el desayuno y la cena.

“Un ‘corrientazo’ debe tener su buena sopa, la proteína que escoja, el arroz que no puede faltar, la tajada de maduro, huevo y frijoles.

“El almuerzo puede costar 8 mil pesos; aumenta un poco más si la proteína es más grande. Y siempre hay ñapa”, comenta Mónica Aparicio, mesera de la plaza de mercado central.

Alonso Romero, dueño del restaurante ‘Mi San Gil’, dice que allí vende hace más de 30 años el ‘corrientazo’ y platos típicos como el sancocho de gallina, los espaguetis, la carne sudada y los frijoles con pezuña. Todos con la infaltable limonada de panela.