A través de Instagram los emprendedores bumangueses anunciaron la ayuda para recolectar alimentos no perecederos y útiles de aseo, asimismo la necesidad de que voluntarios se añadieran a la causa.

“Cuando empezó a llegar el virus a los países cercanos nos preocupamos pero pudimos lograr que nuestros trabajadores pudieron laborar en sus casas. Entonces pensamos también en aquellos vendedores que están en los semáforos y viven del día a día”, mencionó Gómez.

Los bumangueses a través de sus empresas ‘Sixxta’ de Mayra Gómez, ‘Lolos’ y ‘More Life’ de Julián Díaz, unieron sus fuerzas y economía para apoyar a los más necesitados.

Proceso de recolección y entrega

El objetivo principal es brindar los recursos necesarios para que las familias que representa cada vendedor informal, puedan quedarse en casa durante el próximo toque de queda del municipio.

Para esto, Julián Díaz con sus voluntarios salen a las calles de la ciudad censando a cada uno de los vendedores que encuentren. Número de cédula, nombre, dirección y teléfonos son algunos de los datos que reúnen para llevarles un seguimiento y entregarles los mercados.

“Una de los asuntos que más me preocupan, es que las personas de los semáforos están totalmente desinformadas y piensan que simplemente es una gripe lo que está pasando. La estrategia de nosotros es llegar a la mayor cantidad de vendedores informales, comprometerlos a que se queden en casa y que los alimentos les puedan durar entre 4 y 5 días”, indicó el empresario.

Para realizar todo el proceso, la exigencia de higiene es vital. En sus redes sociales, los participantes aclaran que antes de llevar los mercados se laven las manos y desinfecten los productos con alcohol.

Además, aconsejan llevarlos en caja o si es en bolsa, empacarlos en dos de ellas para que los que reciban los alimentos puedan desechar la bolsa expuesta.

Por otra parte, quienes deseen ser voluntarios deben cumplir con algunas condiciones, como por ejemplo, no vivir con adultos mayores en sus casas, no tener hijos menores a 15 años , no presentar ninguna enfermedad o sintomatología y no tener planes cercanos a ser padres.

“A mí me afanan las próximas semanas porque el mercado se puede acabar. Yo sé que me estoy exponiendo, pero trato de hacer lo posible por usar elementos de protección como gafas, tapabocas triple filtro y guantes. Mientras podamos seguiré ayudando porque nadie más lo está haciendo”, afirmó Julián.

Hasta el momento han podido repartir 20 mercados junto a voluntarios como Natalia Jaimes, Camila Agudelo, la fun-dación ‘Entre dos tierras’, Juliana Gómez y personas que han donado a través Instagram.

“Llamamos a cada uno de los vendedores para garantizar que estuvieran en casa después que les entregamos los mercados y solo 4 de ellos salieron porque necesitan recoger el dinero para pagar la pieza donde viven. Es decir la estrategia sí funciona y lo estamos logrando”, mencionó Díaz Zambrano.

Su misión es entregar este viernes 19 de marzo 30 mercados más para completar las 50 familias pero para seguir cumpliendo con el gran reto, afirman que “necesitamos que la ley nos ayude en estos días de toque de queda, nos den un permiso para salir y entregar a aquellos ciudadanos que lo necesitan”.

Los mercados pueden ser llevados a ‘Sixxta’ ubicada en la carrera 34 # 46.129 en Cabecera. También pueden ser en-tregados en la carrera 28 #51-76 del edificio Bolarqui, apartamento 201 o en la agencia de comunicaciones ‘Raios’ localizado en la carrera 36# 52-14.

Los horarios disponibles son de 10:00 am a 1:00 pm y 3:00 a 6:00 pm. Además, está disponible una cuenta bancaria de Bancolombia si las personas tienen temor de salir: 79640285236 a nombre de Mayra Gómez o contactarlos a través de Instagram como @sixxta, @mayrajacinta y @juliandiazambrano.

Todos los iniciadores de la campaña hacen un llamado para que #sinpaniconospodemoscurar y ayudar a los menos favorecidos de la ciudad.

