Atención: Este fin de semana podría empezar a regir el pico y placa metropolitano

Luego de una reunión entre líderes del sector de motociclistas y los alcaldes de los cuatro municipios que conforman el área metropolitana de Bucaramanga, se anunció que este fin de semana del del 17 y 18 de febrero podría empezar a regir un pico y placa unificado, como una medida acatada por las cuatro administraciones debido a una exigencia judicial.

Por orden de un juez, los alcaldes deben tomar medidas y aplicar un plan de choque para controlar el transporte informal en la ciudad, que está creciendo de manera desbordada y tiene en crisis al sistema de transporte público. El operador judicial ya ha advertido que si no se toman medidas podría actuar sobre las administraciones.

Aunque el anuncio de la restricción unificada fue hecho inicialmente por el alcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán, los mandatarios de Piedecuesta, Floridablanca y Girón aseguran que trabajarán durante esta semana en los detalles para implementar la restricción en sus municipios.

Luego de la mesa de conversación de este lunes, los representantes de los motociclistas, que habían salido a protestar durante la mañana, anunciaron que no realizarán por ahora nuevas manifestaciones, pues se llegaron a acuerdos y se resolvieron las dudas sobre los alcances de las medidas adoptadas.

Varios de los líderes de grupos moteros de la ciudad coincidieron en respaldar la implementación de un pico y placa metropolitano, como un plan piloto por tres meses, tal y como lo anunció el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán.

Por ahora la idea es unificar una restricción a vehículos particulares y motos en vías específicas que unen a los cuatro municipios, con horarios definidos y coordinación de las cuatro alcaldías.

Tras el encuentro con los motociclistas que promovían las protestas, el alcalde Beltrán insistió en que respetará el derecho a la manifestación de la ciudadanía y la opinión de quienes se oponen a el pico y placa metropolitano, pero que las autoridades no permitirán bloqueos.

"No vamos a permitir que se usen las redes para amedrentar a la ciudadanía. Los niños no fueron hoy a estudiar por miedo, muchos no abrieron los negocios porque se sintieron amedrantados," indicó el mandatario

La reunión se dio luego de que los motociclistas expresaran su inconformidad por medidas como el pico y placa metropolitano o la prohibición del parrillero, como medida para disminuir la inseguridad y el caos de tránsito.

El alcalde Beltrán también sostuvo que la medida del pico y placa es la que menor impacto generará. "Esta es una prueba piloto de tres meses. Les pido me acompañen para hacerle seguimiento. Aquí todos ponemos y todos ganamos", señaló.

La jornada de protestas de este lunes se inició en varios puntos de la ciudad donde grupos de motociclistas se reunieron en rechazo de estas dos medidas que, según las autoridades, buscan disminuir la inseguridad además de descongestionar la movilidad.

En Girón, por ejemplo, se registraron manifestaciones en algunos puntos, pero los manifestantes fueron persuadidos por las autoridades de Tránsito que controlaron la movilidad.