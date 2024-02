$!Avalancha en Piedecuesta: se cumplen cuatro años de la tragedia y el milagro de Dylan

Balance de la tragedia

Las labores de rescate

Tragedia y esperanza

Pese a la magnitud de la tragedia, el parte médico de la salud del niño fue de un politraumatismo leve a moderado con hemorragia y un cuadro de neumonía que fue tratado con antibióticos durante cerca de siete días. A los 12 días de la tragedia, el bebé salió del centro asistencial junto con su padre.

Pese que padre e hijo sobrevivieron, no ocurrió lo mismo con Andrey Fabián, de cinco años, quien fue hallado sin vida cerca de 20 kilómetros abajo del sitio de la avalancha, el 29 de febrero de 2020. Por su parte, Ingrid Hernández, madre de los niños, fue encontrada cerca al río de Oro de Girón en mayo de 2020. No obstante, de quien aún no se tiene noticias es de Tatiana, la pequeña de tres años que aún no ha sido localizada.