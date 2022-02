En entrevista con Vanguardia, María Liliana Jaimes, abuela del menor narró detalles de lo sucedido esa fecha y afirmó que “yo vivía en Lebrija. Cuando me avisaron eran las 3:00 a.m. Cogimos un carro, nos fuimos para el lugar y sobre las 7:30 a.m. me encontré con mi hijo”.

Jaimes Porras dijo que los pobladores de la zona salieron en busca de las personas desaparecidas y sobre las 8:15 a.m. de ese día, el llanto débil de un pequeño alertó a dos pobladores de la zona quienes al buscar entre los vestigios de la avalancha hallaron a un bebé que se encontraba cubierto de barro.

“Fabián, Fabián, encontraron a Dylan” gritó Jaimes Porras, al tiempo que afirmó que “mi hijo salió corriendo, se resbaló, se levantó y agarró a Dylan y lo abrazó. Luego me lo entregó y yo salí corriendo a lavarte la carita con agua que echamos en una jarra”.

Ante la ausencia de autoridades, en ese momento en la mencionada zona, doña Liliana dijo que “Fabián se fue con el niño en una camioneta de un vecino. Cuando llegaron a la autopista, en cercanías a la estación de servicio Transpiedecuesta, se les atravesó una camioneta de la Defensa Civil, que trasladó al niño hasta la Clínica del municipio”.

Pese a la magnitud de la tragedia, el parte médico de la salud del niño fue de un politraumatismo leve a moderado con hemorragia y un cuadro de neumonía que fue tratado con antibióticos durante cerca de siete días. A los 12 días de la tragedia, el bebé salió del centro asistencial junto con su padre.

El niño que sobrevivió para aplacar el dolor de una familia